Sondaż: Polacy o pozycji Polski na świecie

Pracownia SW Research zadała Polakom pytanie: "Jak Twoim zdaniem zmieniła się sytuacja Polski na arenie międzynarodowej w 2026 r?". Zdania respondentów są w tej kwestii mocno podzielone.

33,1 proc. badanych uważa, że zmieniła się ona na lepsze. Przeciwnego zdania jest 27,3 proc. badanych. Z kolei 27,7 proc. jest zdania, że pozostała ona taka sama. Zdania w tej sprawie nie ma 11,3 proc. uczestników badania.

Wśród kobiet poprawę zauważa 30,2 proc. uczestniczek badania, pogorszenie sytuacji odnotowało 25,1 proc., a brak zmian – 28,1 proc.

W grupie mężczyzn polepszenie sytuacji deklaruje 36,3 proc. osób, brak zmian — 27,2 proc., a pogorszenie — 29,6 proc.

Sytuację Polski na arenie międzynarodowej najlepiej oceniają osoby powyżej 50. roku życia, a najgorzej badania w wieku 35-49 lat.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został przeprowadzony w dniach 25-26 sierpnia 2026 r. metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) w SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 800 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Polacy chcą współpracy prezydenta i rządu

W sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" ankietowani odnosili się do stwierdzenia: "Rząd i prezydent powinni zawiesić spory i w sprawach najważniejszych, jak np. bezpieczeństwo, obronność, współpracować i dogadywać się".

67 proc. badanych zdecydowanie zgadza się z tym, że w najważniejszych dla kraju sprawach rząd i prezydent powinni współpracować w tych kwestiach. 25 proc. raczej zgadza się z takim stwierdzeniem. Oznacza to, że łącznie 92 proc. respondentów oczekuje współpracy między dwoma rządem a prezydentem.

2 proc. badanych raczej się nie zgadza, że rząd i prezydent powinni współpracować w sprawach najważniejszych. 1 proc. zdecydowanie nie zgadza się z postulatem zawieszenia sporów w najważniejszych sprawach.

5 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

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