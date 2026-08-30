Tusk ma problem? Prawie 40 proc. Polaków nie chce KO w przyszłym rządzie

Jeśli nie dojdzie do skrócenia kadencji parlamentu, wybory odbędą się jesienią 2027 roku. SW Research na zlecenie rp.pl zapytał Polaków, czy chcieliby, aby po wyborach Koalicja Obywatelska weszła w skład rządu. "Tak" odpowiedziało 41 proc. badanych. Odpowiedź „nie” wybrało 38,7 proc., a 20,3 proc. ankietowanych nie ma zdania.

Wśród młodszych tylko 29 proc. chce KO w rządzie

Wyniki różnią się w zależności od wieku respondentów. Wśród osób powyżej 50. roku życia 50 proc. chce, aby KO weszła w skład przyszłego rządu. W grupie 25–34 lata takiej odpowiedzi udzieliło 29 proc. – Najczęściej pozytywne zdanie w tej kwestii wyrażają osoby powyżej 50. roku życia (50 proc.), a najrzadziej badani w wieku 25-34 lata (29 proc.) – powiedziała Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research.

Wśród osób w wieku 35–49 lat 44 proc. nie chce KO w przyszłym rządzie. Takiej odpowiedzi udzieliło również 41 proc. mieszkańców wsi oraz 44,6 proc. mieszkańców miast do 20 tys. mieszkańców. Z kolei wśród osób o dochodach od 5001 do 7000 zł 49 proc. chciałoby, aby KO znalazła się w składzie rządu.

55,41 proc. popracia dla bloku z KO

Kilka dni temu opublikowano z kolei wyniki sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu". W tym badaniu respondentom przedstawiono dwa hipotetyczne bloki wyborcze. Pierwszy tworzyłyby KO, PSL, Nowa Lewica, Unia Centrum i Partia Razem. Drugi – PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej i Rozwój Plus. Na pierwszy blok zagłosowałoby 55,41 proc. badanych, a na drugi 43,10 proc.

Politolog dr Sergiusz Trzeciak w rozmowie z "SE" ocenił jednak, że scenariusz wspólnego startu tak szerokich bloków jest mało prawdopodobny. Wskazał m.in. na obawy mniejszych ugrupowań przed utratą własnej tożsamości oraz różnice między partiami.

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