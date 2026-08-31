Nowe prawo w państwie UE. Koniec z przywilejami dla Ukraińców w wieku poborowym

Dania kończy z przywilejami dla ukraińskich poborowych. Przyjęta właśnie nowelizacja specjalnej ustawy dla Ukraińców z 2022 roku znosi możliwość uzyskania przez nich zezwolenia na pobyt lub jego przedłużenia.

– Nasze przepisy dotyczące pobytu nie mają na celu uniknięcia mobilizacji w obronie Ukrainy. Pomagają one podważyć wysiłek wojenny Ukraińców – powiedział duński minister ds. imigracji i integracji Morten Bødskov.

Dania zmienia przepisy

Przypomnijmy, że przyjęta niedługo po rozpoczęciu rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę duńska ustawa umożliwiła obywatelom Ukrainy uzyskanie zezwolenia na pobyt w tym kraju bez konieczności przechodzenia standardowej procedury azylowej. Prawo to dotyczyło osób bez względu na płeć, wiek i stosunek do służby wojskowej.

Teraz nowe przepisy wyłączają z tej uprzywilejowanej grupy mężczyzn w wieku poborowym, czyli od 23 do 60 lat. Według duńskiego Ministerstwa Imigracji i Integracji na dzień 1 maja 2026 r. w kraju było około 9300 mężczyzn w tej grupie wiekowej, którzy posiadają lub mieli zezwolenie na pobyt na podstawie specjalnego prawa i nadal są zarejestrowani jako rezydenci Danii.

Nowe przepisy nie będą miały mocy wstecznej i będą dotyczyły tylko wniosków złożonych po 25 czerwca 2026 roku.

Warto zwrócić uwagę, że od 30 lipca Unia Europejska zaostrzyła zasady dotyczące nowych wniosków o ochronę tymczasową. Ukraińcy, którzy chcą uzyskać taką ochronę w innym kraju europejskim, mogą zostać poproszeni o przedstawienie dokumentów potwierdzających odbycie służby wojskowej na Ukrainie.

Zasady przyjmowania ukraińskich uchodźców obowiązują obecnie na poziomie całej UE, a poszczególne kraje nie mogą ograniczać praw Ukraińców bardziej niż zezwalają na to przepisy unijne. Wyjątek stanowi tutaj właśnie Dania, która odmówiła podpisania Traktatu z Maastrich i uzyskała zgodę na przystąpienie do UE na specjalnych warunkach.

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