Pomnik polskich ofiar II wojny światowej w Berlinie. Padła ważna data

Realizacja postulatu należytego upamiętnienia polskich ofiar niemieckich zbrodni z czasów II wojny światowej weszła w kolejną fazę. Jak przekazał Weimer, budowa pomnika na terenie dawnej Opery Krolla, niedaleko Urzędu Kanclerskiego i Bundestagu w Berlinie ma rozpocząć się w przyszłym roku. Wcześniej, bo do końca 2026 roku zostanie rozstrzygnięty konkurs na projekt monumentu.

– Wojna i okupacja niemiecka przyniosły Polsce i jej mieszkańcom niezmierzone cierpienie. Dziś upamiętniamy miliony ludzi, którzy zostali zamordowani, wypędzeni i ograbieni z domów. Pamięć o polskich ofiarach niemieckiej agresji to dług, jaki zaciągamy wobec nich i ich potomków (...) Dlatego bardzo się cieszę, że budowa pomnika polskich ofiar II wojny światowej i ofiar niemieckiej okupacji Polski w latach 1939–1945 rozpocznie się w 2027 roku – powiedział Weimer.

Przypomnijmy, że na miejscu, w którym w przyszłości ma stanąć pomnik, obecnie znajduje się, odsłonięty w czerwcu 2025 roku, głaz pamięci. Jak podkreślają niemieckie władze, to tymczasowa forma upamiętnienia polskich ofiar niemieckiej wojny i okupacji z lat 1939-1945.

Na głazie wyryto napis: "Polskim ofiarom nazizmu i ofiarom niemieckiej okupacji i terroru w Polsce 1939-1945". W uroczystości jego odsłonięcia wzięła ówczesna udział minister kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska oraz Wolfram Weimer, niemiecki pełnomocnik rządu ds. kultury i mediów, a także Kai Wegner, burmistrz Berlina.

Jednak część opinii publicznej w Polsce odebrała jednak tę inicjatywę jako lekceważącą, podkreślając, że mamy do czynienia z kpiną z polskich ofiar niemieckich zbrodniarzy.

Rocznica wybuchu II wojny światowej

Dzisiaj przypada 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach upamiętniających to wydarzenie wzięli udział najważniejsi politycy w kraju. Prezydent Karol Nawrocki oddał hołd poległym i pomordowanym podczas wydarzenia na Westerplatte. To tam 1 września 1939 r. o godz. 4:45 padły pierwsze strzały z niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein, wymierzone w polską Wojskową Składnicę Tranzytową.

Przypomnijmy, że w wyniku działań wojennych i masowych eksterminacji II RP straciła 6 mln obywateli. Straty materialne oszacowano na 6,22 biliona złotych (ok. 1,3 biliona dolarów).

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