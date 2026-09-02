Duda broni decyzji o Orderze Orła Białego dla Zełenskiego: To jego wielka zasługa

Były prezydent, który nadał ukraińskiemu przywódcy najwyższe polskie odznaczenie stwierdził, że od tamtej pory postawa Zełenskiego wobec Polski się zmieniła. Duda mówił o tym w wywiadzie wyemitowanym w środę na antenie Newsmax Polska.

Duda: Są granice, których nawet najlepszym partnerom przekroczyć nie wolno

– Dzisiaj prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (...) ma wiedzę, której ja mogę nie mieć dzisiaj jako były prezydent Polski. I to jest decyzja prezydenta RP podejmowana z pełną odpowiedzialnością – powiedział Andrzej Duda komentując decyzję Karola Nawrockiego.

Były prezydent przyznał jednocześnie, że dostrzega zmianę w postawie Wołodymyra Zełenskiego. – To, że się postawa prezydenta Wołodymyra Zełenskiego zmieniła? Tak, no oczywiście, że się zmieniła. Ale powtarzam jeszcze raz: to jest polityka. Czy ja żałuję? Nie, bo ja wiem, że to jest polityka! Mogę powiedzieć tak: szkoda, że tak się stało. Szkoda, bo ja bym chciał, żeby relacje polsko-ukraińskie były jak najlepsze – mówił.

Duda podkreślił równocześnie, że Polska powinna prowadzić politykę nastawioną na realizację własnych interesów. Jak zaznaczył, dobre stosunki z Ukrainą powinny mieć charakter partnerski. – Jak najlepsze relacje, to jest moje osobiste zdanie, ale żeby to były relacje partnerskie. I żebyśmy byli traktowani jako przyjaciele, a nie jako ktoś, kto chce Ukrainie zaszkodzić – stwierdził. – My pilnujemy polskich interesów i są granice, których także naszym, nawet najlepszym partnerom przekroczyć nie wolno. I w związku z powyższym do takich sytuacji trzeba też dostosować polską politykę – dodał.

Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu

Prezydent Karol Nawrocki 19 czerwca ogłosił decyzję o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Powodem była zgoda Zełenskiego na nadanie Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych „Północ” honorowej nazwy "Bohaterów UPA". – Wobec zgody prezydenta Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy „Bohaterów UPA”, po konsultacji z kapitułą, podjąłem decyzję o odebraniu orderu prezydentowi Ukrainy – poinformował wówczas Nawrocki.

Prezydent podkreślił, że decyzja nie jest skierowana przeciwko narodowi ukraińskiemu i nie oznacza zmiany polskiej polityki bezpieczeństwa wobec rosyjskiej agresji. – Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, bo wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla Polski i całej Europy – mówił.

Duda broni decyzji o odznaczeniu Zełenskiego

Order Orła Białego Zełenski otrzymał z rąk Andrzeja Dudy 5 kwietnia 2023 roku podczas wizyty w Polsce. Duda w rozmowie z Newsmax Polska podtrzymał, że przyznanie odznaczenia było wówczas właściwą decyzją. – Nadałem ten order prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu (...) po rosyjskiej agresji na Ukrainę, za jego postawę jako polityka, jako sąsiada Polski, jako patrioty swojego kraju – powiedział.

Były prezydent przypomniał zachowanie Zełenskiego po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji. – Prezydent Wołodymyr Zełenski został w Kijowie, powiedział, że nie wyjedzie, powiedział, że jest gotów oddać życie za Ukrainę, za swoją ojczyznę, że się nie cofnie i w moim osobistym przekonaniu w ogromnym stopniu przyczynił się do tego, że Rosja nie zdołała opanować Kijowa i nie zdołała opanować Ukrainy – mówił. – To jest jego wielka zasługa dla Ukrainy, ale nie tylko dla Ukrainy. Bo to także było w polskim interesie – dodał.

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