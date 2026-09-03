Polsat zlikwidował jej program. Zaskakujące wieści ws. dziennikarki

Jak ustalił serwis Press.pl, była szefowa "Państwa w państwie" Milena Sławińska nie żegna się z Telewizją Polsat. Pozostanie w stacji i obejmie nowe obowiązki. Dziennikarka ma pojawiać się zarówno w Polsat News, jak i Wydarzeniach 24. To zmiana związana z reorganizacją programów informacyjnych i reporterskich Polsatu.

Milena Sławińska zostaje w Polsacie. Wiadomo, co będzie robić

Jak wynika z informacji "Presserwisu", Milena Sławińska będzie prezenterką w Polsat News oraz Wydarzeniach 24. W obu stacjach ma występować w studiu przy telebimie, gdzie będzie omawiać bieżące informacje.

Sławińska jest związana z Telewizją Polsat od 2004 r. Karierę w stacji zaczynała jako reporterka "Interwencji". Z czasem przygotowywała również materiały dla "Państwa w państwie", a następnie obejmowała kolejne funkcje redakcyjne. Od końca 2024 r. pełniła funkcję szefowej redakcji "Państwa w państwie". Wcześniej była także wydawczynią "Ostatniej instancji" oraz "Interwencji extra". Dziennikarka współprowadziła również "Interwencję".

Nie wszyscy dziennikarze odchodzą

Likwidacja "Interwencji" i "Państwa w państwie" nie oznaczała całkowitego rozstania z Polsatem dla niektórych członków zespołów. Część z nich znalazła zatrudnienie przy innych projektach stacji. Do programu "Polsat News ujawnia" dołączyli Rafał Zalewski, Leszek Dawidowicz i Jan Kasia.

Z kolei Michał Bebło, reporter i prowadzący "Interwencję", oraz Przemysław Talkowski, gospodarz "Państwa w państwie", rozpoczęli współpracę z Kanałem Zero. Z Polsatem pożegnała się również Anna Branthwaite, dotychczasowa szefowa redakcji "Interwencji". Dziennikarka rozstała się ze stacją za porozumieniem stron, jednak nie wiadomo, czy związała się już z inną redakcją.

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