Groźby i sflaczały naród

W zeszłym tygodniu obchodziliśmy dwie rocznice – powstania Solidarności oraz wybuchu drugiej wojny światowej (to się powinno nazywać nie żadnym „wybuchem wojny”, lecz zbrojną napaścią Niemiec na Polskę).

Dwie rocznice. Obie bez znaczenia. Prezydent wygłosił ładne przemówienia i to też jest bez znaczenia. Są rocznice, które się pamięta, i są takie, o których naród stopniowo zapomina.

Żadna z tych rocznic nie pasuje do miłego letniego popołudnia przy grillu, piwku i telewizorku. Prezydent coś chrzani na smutno, a tu słonko za oknem. Zmień kanał!