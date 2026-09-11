Ego – prawdziwy kreator utopii

To właśnie różnego rodzaju utopie leżą u podstaw nowożytnych rewolucji, które zazwyczaj kończyły się tragedią wielu milionów ludzi. Na temat mechanizmów tworzenia utopii i przeprowadzania na ich podstawie rewolucji napisano już wiele książek, ale moim zdaniem ten podstawowy mechanizm leżący u ich podstawy nie został należycie naświetlony. Uważam, że tym źródłem jest sposób funkcjonowania ludzkiego ego, który to jest przedmiotem zainteresowania nauk psychologicznych – filozofia natomiast omija ten temat szerokim łukiem.

Ego jest sposobem działania ludzkiego umysłu, związanym ściśle z przetrwaniem w materialnym świecie. Jego celem jest nadanie człowiekowi tożsamości, poprzez wytworzenie pewnego obrazu samego siebie, jak i rzeczywistości, umożliwiającego nam poruszanie się po świecie materialnym i społecznym. Na ego składa się cały pakiet przekonań, dzięki któremu „wiemy”, kim jesteśmy, jak mamy żyć, czego mamy pożądać, za czym i kim mamy podążać, co jest „dobre” i „złe”, kto jest „wrogiem”, a kto „sojusznikiem”, etc. Generalnie więc chodzi o to, jak mamy myśleć o świecie, jak co oceniać, jak się zachowywać.