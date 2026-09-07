Przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech grzmi o "ekstremizmie"

Przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech Josef Schuster wyraził głębokie zaniepokojenie rosnącym poparciem dla tego ugrupowania. Ostrzegł przed ewentualnymi konsekwencjami w wywiadzie udzielonym niemieckiemu dziennikowi "Die Welt".

– Wynik wyborów nie jest jeszcze przesądzony, ale jedno jest już pewne. Partia sklasyfikowana jako prawicowo-ekstremistyczna była w jednym z niemieckich krajów związkowych o krok od samodzielnego sprawowania władzy – powiedział Josef Schuster.

– Jestem osobiście przerażony wynikiem wyborów – dodał szef Centralnej Rady Żydów w Niemczech.

Wygrana AfD

Według oficjalnych wyników prawica zdobyła 43,8 proc. głosów w niedzielnych wyborach regionalnych do parlamentu (landtagu) Saksonii-Anhaltu.

Drugi wynik uzyskała rządząca dotychczas CDU – 17,2 proc. poparcia. Do landtagu dostały się jeszcze: SPD – 9,3 proc. głosów, Zieloni – 8,9 proc., Lewica (Die Linke) – 8,6 proc. oraz Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW) – 5,3 proc. Progu wyborczego nie przekroczyła FDP (2,6 proc.).

Dla AfD to historyczny wynik wyborczy, jednak – według wstępnych szacunków – do samodzielnej większości może zabraknąć trzech mandatów. Ugrupowanie uzyskało bowiem 39 miejsc w 83-osobowym landtagu. CDU zdobyła 15 mandatów, SPD, Zieloni i Lewica – po osiem, a BSW – pięć.

"To jest demokracja. Inna Europa jest możliwa"

Matteo Salvini opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym pozytywnie odniósł się do zwycięstwa niemieckiego ugrupowania. Wicepremier Włoch skierował gratulacje bezpośrednio do współprzewodniczącej AfD Alice Weidel.

– Gratulacje dla przyjaciółki Alice Weidel i całej AfD w związku z triumfem w Saksonii-Anhalt! To spektakularny sukces, który dowodzi silnej chęci zmian, bezpieczeństwa i pracy; wbrew tym, którzy na lewicy podsycali strach i katastroficzne scenariusze – napisał lider Ligi na platformie X.

W kolejnym wpisie Salvini ostro skrytykował reakcje polityków lewicowych, którzy obawiają się rosnących w siłę ruchów konserwatywnych. – Strach? Groza? Niebezpieczeństwo? Nie, to się nazywa Demokracja. Inna Europa jest możliwa – dodał włoski wicepremier

Czytaj też:

Morawiecki o sukcesie AfD i nerwowej reakcji Tuska Czytaj też:

"Widmo zakręcenia kraniku", "obraża Polaków". Komentarze po ataku Tuska