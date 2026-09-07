Morawiecki o sukcesie AfD i nerwowej reakcji Tuska

Wygrana prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec w Saksonii-Anhalt rozsierdziła Donalda Tuska. Premier zaatakował polityczną konkurencję w Polsce. Rezultat wyborów został bowiem pozytywnie oceniony przez niektórych przedstawicieli części prawicowych czy centroprawicowych środowisk polskiej sceny politycznej.

Z sukcesu niemieckiej prawicy zadowolony nie jest także Mateusz Morawiecki, choć nie zgadza się z wypowiedzią Tuska. Polityk zaznaczył, że w PiS-e i Konfederacji są ludzie, którzy mają inne spojrzenie, ale nie są "zdrajcami" ani "idiotami", jak twierdzi lider Koalicji Obywatelskiej. – Mówi to premier, który dążył do resetu [z Rosją – red.], który chciał wpuścić do Polski migrantów, mówi to premier, który żyrował politykę klimatyczną – powiedział Morawiecki.

Były premier został o tę kwestię zapytany w poniedziałkowym wywiadzie dla Radia Zet. Pierwsze pytanie w formule "krótkiej piłki" z prośbą o odpowiedź "tak” lub "nie" brzmiało: czy zwycięstwo AfD to zagrożenie dla Polski. Morawiecki odpowiedział, że tak. Następnie polityk przedstawił swoją argumentację.

Zagrożenie dla Polski?

– Dlatego że jestem wśród tych chyba nielicznych polityków dzisiaj, którzy wcale się nie cieszą jak Niemcy chwalą się tym, że rosną ich wydatki na zbrojenia, że armia niemiecka staje się coraz silniejsza. To dlatego że wolałbym widzieć tutaj pełną równowagę pomiędzy Polską a Niemcami, a tak naprawdę wolałbym, żeby polska armia była znacznie silniejsza – powiedział lider Rozwoju Plus i były premier w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Według Morawieckiego AfD to "radykalna partia"

– Łączę tutaj kropki ze sobą. Bo jeżeli AfD jest tą bardzo radykalną partią, która też potrafi wobec Polski formułować wnioski rewizjonistyczne, czyli zwrotu na przykład ziem i mają taką czelność, żeby domagać się od Polski odszkodowań za to, że nie wydaliśmy człowieka, który jest podejrzany w udział w wysadzeniu rury niemiecko-rosyjskiej, to to są sygnały bardzo niepokojące. Jak również te, które dotyczą współpracy z Rosją. Dlatego właśnie jest to dla Polski zagrożenie – wyraził swoją ocenę Morawiecki.

Były premier: Nie bojkotować

Polityk zaznaczył, że Polska nie powinna bojkotować AfD, tylko powinna z tą partią rozmawiać. Jego zdaniem to polityka brukselskich elit doprowadziła do tak buntu społecznego i ogromnego poparcia dla Alternatywy. Morawiecki zwrócił uwagę, że ludzie mają dość masowej migracji i unijnej polityki klimatycznej. – To polityka lewicowo-liberalnych elit stworzyła AfD – podsumował.

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