"Zapnijcie pasy, to dopiero początek". Orban ogłasza

"Wielka noc dla Niemiec i Europy! Gratulacje dla Alice Weidel, Ulricha Siegmunda i całej AfD za miażdżące zwycięstwo w Saksonii-Anhalt! Zapnijcie pasy. To dopiero początek!" – ogłosił Orban w serwisie X.

"Dziękuję Viktorze za gratulacje. Jesteśmy zapięci pasami i gotowi do działania" – odpisał mu Siegmund, lider AfD w Saksonii-Anhalt.

Orban skomentował wybory landowe w Niemczech

AfD zwyciężyła w niedzielnych wyborach do parlamentu Saksonii-Anhalt, uzyskując 43,8 proc. głosów i wyprzedzając CDU. Ugrupowanie nie zdobyło jednak bezwzględnej większości mandatów, co oznacza konieczność poszukiwania partnera do utworzenia rządu.

"Orban, który przez 16 lat stał na czele węgierskiego rządu, od lat utrzymuje kontakty z europejskimi i światowymi ugrupowaniami prawicowymi i populistycznymi. Wśród jego partnerów politycznych znajduje się AfD, a jej współprzewodnicząca Alice Weidel wielokrotnie odwiedzała Budapeszt" – informuje w poniedziałek (7 września) niemiecka agencja prasowa dpa.

Partia Orbana, Fidesz, przegrała wybory parlamentarne na Węgrzech 12 kwietnia z Tiszą Petera Magyara, która uzyskała większość konstytucyjną.

OSW: Zwycięstwo AfD osłabia koalicję Merza

Ośrodek Studiów Wschodnich ocenia, że AfD "zawdzięcza swój sukces przede wszystkim popularności charyzmatycznego lidera kampanii w landzie (Ulricha Siegmunda – red.), rozczarowaniu rządami CDU oraz powszechnemu pragnieniu zmiany".

Zdaniem analityków OSW, zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec zwiększy presję na koalicję CDU/CSU-SPD w Berlinie, a wyniki wyborów osłabiają zwłaszcza jej lidera – kanclerza RFN Friedricha Merza.

Współprzewodnicząca AfD Alice Weidel spodziewa się, że po zwycięstwie w Saksonii-Anhalt poparcie dla jej partii będzie nadal rosło i osiągnie 40 proc. w całych Niemczech.

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