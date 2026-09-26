Kiedy Tusk nie kłamał

"Jedna prosta decyzja premiera", i mamy benzynę po 5,19, zapowiadał. A teraz, kiedy ceny benzyny i oleju napędowego sięgają dziesięciu złotych, Tusk na śmierć już zapomniał, jaką to jedną prostą decyzję może podjąć. Teraz nagle jest zagubiony jak przysłowiowe dziecię we mgle i do obniżenia cen paliw potrzebuje zgody "Dużego Pałacu". I podnosi lament we wszystkich tefałenach i szpringerach, że to przez Prezydenta, bo bez specustawy i jego podpisu pod nią ani rusz.