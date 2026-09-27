MG Cyberster AWD

I jasny dowód na to, że chiński koncern SAIC Motor potrafi tworzyć nie tylko niedrogie SUV-y dla mas, lecz także prawdziwe motoryzacyjne perełki, które świetnie wpisują się w historię założonej w 1924 r. brytyjskiej marki Morris Garages. W kilku miejscach testowanego egzemplarza widnieje zresztą dumnie napis: „100th Anniversary”, nawiązujący do setnej rocznicy powstania MG.

Ten elektryczny samochód o długości 4535 mm – zwłaszcza w wariancie okraszonym soczyście czerwonym lakierem – to pełnokrwisty roadster z efektem wow w standardzie.