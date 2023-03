Cejrowski: Polska musi uciec z UE, albo niech ta się zawali. Lisicki: Polexit trzeba rozpatrywać

Warszawa należy do grupy C40 Cities, czyli stu miast, które dążą do budowy "sprawiedliwych społeczności". W raporcie, jaki dla tej organizacji przygotowali badacze z Leeds, zarekomendowano kroki w celu "ratowania klimatu". Znalazły się tam m.in. zapisy o ograniczeniu spożycia mięsa, nabiału, zakupu ubrań, aut, czy podróży lotniczych. W raporcie zaproponowano m.in. szereg drastycznych ograniczeń związanych z żywieniem. To 16 kg mięsa rocznie na osobę lub – w bardziej ambitnym wariancie – wykluczenie go z diety w ogóle. Dziś przeciętny Polak zjada ponad 70 kg mięsa. W przypadku nabiału, autorzy postulują ograniczenie – 90 kg nabiału na osobę rocznie "cel progresywny" lub "cel ambitny" – 0 kg. W Polsce to dziś średnio ponad 200 kg. Rekomendacje dotyczą także innych kwestii. To zmniejszenie liczby posiadanych samochodów – do 190 na 1000 osób (lub do zera w celu ambitnym). Obecnie w Polsce jest ponad 600 aut na 1000 mieszkańców. Podkreślono potrzebę wydłużenia życia samochodu do 20 lat. Dłużej mamy korzystać także z laptopów – minimum 7 lat.

Zakaz samochodów spalinowych

Jednak ograniczenia nie dotyczą wyłącznie grupy C40. W połowie lutego na posiedzeniu Parlament Europejski zatwierdził nowe cele redukcji emisji CO2 wytwarzanych przez samochody osobowe i dostawcze. W praktyce doprowadzą one do zakazania aut spalinowych w UE. Jak poinformował Parlament Europejski w komunikacie, przepisy torują drogę do celu, jakim są zerowe emisje CO2 z nowych samochodów osobowych i dostawczych w 2035 roku. Na razie planowane głosowanie w Unii Europejskiej nad regulacjami, które mają spowodować zakończenie sprzedaży nowych samochodów z silnikami spalinowymi w 2035 roku, zostało opóźnione. Powodem jest wycofanie poparcia dla tego przepisu przez Niemcy.

Cejrowski: Uciekać z UE, albo rozwalić

O szaleństwach Unii Europejskiej rozmawiali w programie "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski. – Po to nam jest cywilizacja, abyśmy nie musieli żreć robaków. Z Unii Europejskiej trzeba uciekać, jak ze mszy satanistycznej, bo tych wariatów nie da się już naprawić. oszaleli do tego stopnia, że nie da się przed tym obronić, jak poprzez likwidację systemu. Albo Polska musi uciec, albo niech się UE zawali – wskazywał Cejrowski.

– Jestem jednym z pierwszych, który napisał ze dwa lata temu, że Polexit to nie jest żaden wymysł, tylko że to powinien być poważnie rozpatrywany scenariusz. Prawda jest taka, że zwolenników tej tezy jest niewielu. Może dlatego, że nie łączą pewnych faktów? – mówił Paweł Lisicki. – Z ludźmi trzeba rozmawiać. Chcesz być w UE? Podaj mi swoje powody. Podróże bez paszportów? A jaka jest dla ciebie człowieku różnica, czy pojedziesz z dowodem czy paszportem? Czy warto płacić tę cenę? Chcesz jeść robaki? No nie chcę. Chcesz płacić większe podatki? No nie. Chcesz, żeby ci się wtrącali do różnych rzeczy? Chcesz tego wszystkiego? Można wymieniać całą masę rzeczy, na które każdy Polak powie, że nie chce – dodawał Cejrowski.

– Te robaki są drobnym znakiem, dokąd to zmierza. Za 12 lat w UE mają przestać jeździć samochody spalinowe. W polskich miastach zamyka się coraz większe części dla samochodów. Na końcu tej historii mają zniknąć w ogóle samochody. O co chodzi? Chodzi o to, żeby człowiek nie miał prawa do przemieszczania się tam, gdzie chce i żeby wszystko było zorganizowane – mówił Lisicki.

