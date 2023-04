Cejrowski: Jesteśmy w stanie wojny z Rosją. Lisicki: Nieprawda, jeszcze nie

Rosja oświadczyła w piątek, że zawieszenie broni na Ukrainie nie umożliwi jej obecnie osiągnięcia celów "specjalnej operacji wojskowej". Kreml zareagował po tym, jak prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka – najbliższy sojusznik Rosji – wezwał do natychmiastowego, bezwarunkowego zawieszenia broni oraz do rozpoczęcia przez Moskwę i Kijów negocjacji w sprawie trwałego porozumienia pokojowego. – Jeśli chodzi o Ukrainę, nic się nie zmienia, specjalna operacja wojskowa trwa, ponieważ dzisiaj jest to jedyny środek, który mamy, aby osiągnąć nasze cele – oświadczył rzecznik Kremla Dimitrij Pieskow.

Rosja uważa, że jest otwarta na pokój, ale tylko na jej warunkach – mówi, że Kijów musi zaakceptować "nowe realia" terytorialne, czyli aneksję czterech obwodów, stanowiących ponad jedną szóstą terytorium Ukrainy. Moskwa twierdzi, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy wykorzystują Ukrainę jako część "wojny hybrydowej", w której chcą zadać Rosji strategiczną klęskę. Ukraina i Zachód tłumaczą natomiast, że twierdzenia Rosji są bezpodstawnym pretekstem do usprawiedliwienia inwazji.

Wojna na Ukrainie. Cejrowski: Jesteśmy na wojnie z Rosją

Wojna na Ukrainie to jeden z tematów nowego odcinka programu "Antysystem", który miał swoją premierę w środę. – Jesteśmy w stanie wojny z Rosją – ocenił Wojciech Cejrowski. – Nie, nie jesteśmy. Jeszcze nie – zaoponował Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy". – No jak nie? Sankcje, wysadzenie Nord Stream II, wysyłanie broni na front, flagi ukraińskie wiszą w NATO, chcemy przyjąć do NATO i UE Ukrainę. No nasza wojna i nasz front, więc jesteśmy w stanie wojny z Rosją – wyliczał Cejrowski. – Rozumiem, że pan przedstawia wnioski z powszechnej narracji – wtrącił Lisicki.

– Tak, wyciągam takie wnioski i obserwuję zjawiska. Skoro wysyłamy najemników na Ukrainę, skoro wysyłamy doradców wojennych, pomagamy podglądać Rosji, skoro angażujemy pieniądze i broń, to jesteśmy w stanie wojny z Rosją. A bawienie się w słówka i zastanawianie się, czy została wypowiedziana, czy nie, to kwestia drugorzędna. W 1939 roku Hitler się nie bawił w papierki, tylko przejechał szlabany. Skoro premier mówi, że gdyby nastąpił sojusz Chin z Rosją, to premier powinien skupić uwagę na zwalczaniu Chin – ocenił Cejrowski.

"Antysystem" to nowy program redaktora naczelnego tygodnika "Do Rzeczy" Pawła Lisickiego oraz znanego podróżnika i felietonisty "Do Rzeczy" Wojciecha Cejrowskiego. Premiera każdego odcinka "Antysystemu" ma miejsce w środy. Program przeznaczony jest dla tych Czytelników, którzy mają aktywną prenumeratę "Do Rzeczy +".

Zwiastun 14. odcinka programu "Antysystem". Całość dostępna wyłącznie dla Subskrybentów.

14. odcinek programu "Antysystem":