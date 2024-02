Cejrowski: Szukają sposobu na Trumpa. Lisicki: Koalicja wielkich korporacji

Ostatnie sondaże w USA pokazują, że Donald Trump nie tylko wygrywa ze swoimi republikańskimi rywalami, ale też zwiększa przewagę w wyścigu z Joem Bidenem. Jednocześnie urzędujący prezydent ma niemal najniższe poparcie wśród amerykańskich prezydentów w historii USA.

Trump prezydentem USA?

Od września ubiegłego roku były prezydent USA Donald Trump prowadzi w sondażach. Teraz przewaga Trumpa zaczęła się zwiększać, a ostatnie sondaże wskazują, że prowadzi z wynikiem 47 proc. do 43 proc. poparcia dla Bidena. Dla porównania, sondaże z 2020 r. wskazywały, że Biden wyprzedzi Trumpa o 7 proc. w dniu wyborów. W 2016 r. Hillary Clinton, miała przewagę 3 proc. nad Trumpem.

Jeśli chodzi o nominację Republikanów, to Donald Trump jest zdecydowanym faworytem, którego poparcie w ciągu ostatnich dwóch tygodni wzrosło z 61 proc. do 70 proc. Na drugim miejscu w wyścigu o nominację jest Nikki Haley.

Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem", który swoją premierę miał w środę, Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski rozmawiają m.in. o sytuacji w USA. – Biden nie prowadzi kampanii wyborczej. Już wiemy, że nie będzie debat. Kiedy Trump wygrywał w kolejnych stanach, stacje telewizyjne przestały pokazywać jego przemówienia, bo "jest faszystą i kłamcą". W związku z tym podają komentarze. W jaki sposób miałaby się więc odbyć debata? No nie będzie debaty – wskazuje Wojciech Cejrowski.

– Czy może nastąpić sytuacja, że Donald Trump nie otrzyma nominacji Republikanów? Czy Haley może wygrać z Trumpem? Przecież to bez sensu – zastanawia się Lisicki. – Zależy kto szuka sensu. Jest grupa Republikanów, którzy nie chcą Trumpa, bo im dobrze w układach z Demokratami. To bagno waszyngtońskie i obawia się, że ich przeczyści. Trump też dużo więcej wie, niż podczas pierwszej kadencji. Konstrukcja ludzi, których ma wokół pokazuje, że może osuszyć to bagno. Wcześniej Trump grał uczciwie. Teraz, jeżeli dojdą do władzy, to sobie poradzą – tłumaczy Cejrowski.

– Duży biznes, który nie chce Trumpa, pompuje Nicki Helley. Chodzi o to, by Republikanie nie mogli się zająć już kampanią przeciwko Bidenowi. Jej celem nie jest zdobycie nominacji, tylko osłabianie Trumpa – dodaje Cejrowski.

Zwiastun 58. odc. programu "Antysystem". Całość dostępna dla Subskrybentów.