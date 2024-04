Covidowa histeria. Lisicki: Nic nie wyszło z rozliczeń. Cejrowski: To jedno towarzystwo

Od początku pandemii koronawirusa UE przekierowywała fundusze badawcze na najbardziej obiecujące szczepionki i koordynowała wspólne działania mające zapewnić wystarczającą produkcję i podaż szczepionek w UE. Kampania masowych szczepień rozpoczęła się w całej UE 27 grudnia 2020 r. Do czerwca 2022 r. – w ciągu 18 miesięcy – dziewięcioro na dziesięcioro dorosłych mieszkańców UE (86%) zostało w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19.

Niedawno we Włoszech powstanie parlamentarna komisja śledcza, która zbada działania rządu podczas pandemii COVID-19 oraz kroki podjęte w ramach walki z szerzeniem się wirusa SARS-CoV-2 i ich skuteczność. W jej skład wejdzie 15 deputowanych i 15 senatorów. Przedmiotem prac będą działania, jakie podjęły pracujące wówczas rządy – Giuseppe Contego oraz Mario Draghiego – także w świetle tego, że w latach poprzedzających globalny kryzys sanitarny nie był aktualizowany krajowy plan na wypadek pandemii. Członkowie komisji będą badać, co było powodem tej decyzji. Komisja śledcza przeanalizuje dokumenty, a także przeprowadzi postępowanie, by ocenić skuteczność, szybkość oraz rezultaty podejmowanych kroków w ramach walki z wirusem, zapobiegania jego szerzeniu oraz na rzecz jego ograniczania.

We Włoszech w czasie pandemii wprowadzono jedne z najbardziej surowych przepisów. Nałożono między innymi obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 przez niektóre grupy zawodowe, w tym przez pracowników służby zdrowia, oświaty, sił porządkowych.

Pandemia koronawirusa. Lisicki i Cejrowski pytają o rozliczenia

W najnowszym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski skomentowali m.in. niedawne słowa papieża Franciszka dot. szczepionek oraz powstanie włoskiej komisji śledczej. – Myślałem, że rozliczenia popandemiczne są już zakończone, bo nawet najbardziej zagorzali zwolennicy szczepień spuścili z tonu i poszli po rozum do głowy. Nagle przeczytałem, że papież Franciszek ogłosił, że trzeba się szczepić, bo inaczej popełnia się samobójstwo. Zupełnie, jakby był w letargu – mówił red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

– Po co się pan wsłuchuje w wynaturzenia papieża? Gdyby to było ciekawe, to można byłoby tego posłuchać. Franciszek nie stworzył niczego ciekawego przez całe swoje życie. To taki sam facet, jak pan, czy ja, kiedy gada o szczepionkach, a pewnie nawet mniej. Zapewne uznał, że politycznie poprawnie będzie coś gadać na ten temat – stwierdził Wojciech Cejrowski.

– Pojawiła się informacja, że włoski parlament powołuje specjalną komisję badawczą, która ma zająć się tym wszystkim, co było widać gołym okiem, a więc tą gigantyczną hucpą związaną ze szczepionkami. Pierwszy wymiar tej hucpy dotyczył tego, że proponowano szczepionki, które miały chronić, a nie chroniły. Po drugie, miały tyle efektów ubocznych, że mogły być szkodliwe. Po trzecie, kontrakty zawierane przez Big Pharmę były poza jakąkolwiek kontrolą. Cała masa aspektów, które sprowadzały się do tego, że być może efektem tej kampanii szczepionkowej było większe zło, niż gdyby tego nie było. Do tej pory z tych rozliczeń nic nie wyszło – wskazywał Paweł Lisicki.

– Kto miałby kogo ukarać? Tam rządzą sami swoi. Zresztą w Polsce raport NIK pokazał, jak to wyglądało w Polsce za rządów Morawieckiego. Kto kogo ma wsadzić? To jedno towarzystwo. Gdybyśmy mieli prawdziwą opozycję w Polsce, to bym się trochę ucieszył, bo Morawiecki poszedłby siedzieć za nadużycia covidowe i przestępstwa covidowe. Wtedy sprawiedliwość byłaby chociaż połowiczna – mówił Cejrowski.

