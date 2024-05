Cejrowski: O Trzaskowskim będę mówił "chłystek". Lisicki: Zabierze się za pana minister Kotula

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie w sprawie wprowadzenia "standardów równego traktowania" w stołecznych urzędach. Decyzja oznacza nie tylko zakaz wieszania krzyży w budynkach warszawskich urzędów, ale także zabrania pracownikom urzędów eksponowania symboli religijnych na swoich biurkach. W dokumencie wskazano też, że stołeczni urzędnicy powinni także używać włączającego języka, feminatywów oraz wyrażeń neutralnych płciowo.

Decyzja Trzaskowskiego wywołała sprzeciw strony kościelnej oraz konserwatywnych polityków, jak również dyskusję na temat świeckości państwa. Przeciwnicy usuwania krzyży z przestrzeni publicznej wskazywali, że jest on nie tylko symbolem religijnym, ale także elementem polskiej tożsamości.

Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski skomentowali m.in. najnowszą decyzję Rafała Trzaskowskiego. – Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podjął dosyć zaskakującą decyzję. Ogłosił, że trzeba z urzędów miejskich usunąć krzyże, a także z biurek urzędników. To o tyle zaskakujące, że do tej pory nikt nie próbował po 1989 roku rozpocząć tego typu operacji walki z krzyżami, jaką przedsięwziął Trzaskowski – mówił Paweł Lisicki.

– W tym samym dokumencie, mówi się o tym, że trzeba podchodzić inkluzywnie do osób o "nieustalonej tożsamości płciowej", choć nie wiem, co to znaczy. Wystarczy deklaracja woli. Jeśli do biurka podejdzie pan przebrany w sukienkę i będzie chciał być kobietą, to trzeba się zwracać do niego jak do kobiety – dodawał red. naczelny "Do Rzeczy".

– Czy Trzaskowski da podwyżkę swoim pracownikom za ciężkie warunki pracy? Czy będą odszkodowania za prześladowania petentów? Nie jestem w stanie stwierdzić na podstawie żadnych obiektywnych kryteriów, kim jest osoba po drugiej stronie. To postępowy totalitaryzm. To już komuniści wymyślili. Władza była totalitarna i mieniła się postępową. Trzaskowski ma do mnie mówić, bo tak sobie wymyśliłem "wasza wysokość". Ja do niego będę mówił chłystku, bo tak wymyśliłem i siedząc we własnej firmie, tak się będę do niego zwracał – wskazywał Wojciech Cejrowski.

Zwiastun 74. odc. programu "Antysystem". Całość dostępna dla Subskrybentów.