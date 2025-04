Cejrowski: To był pusty rytuał. Lisicki: Lewacki polityk używał Kościoła do świeckich celów

W sobotę odbyły się uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka. W ceremonii wzięła udział delegacja Polski z prezydentem Andrzejem Dudą na czele. Głowie państwa towarzyszyła Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda. Obecni byli również marszałek Sejmu Szymon Hołownia i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, a także współpracownicy prezydenta.

Mszę św. pogrzebową papieża koncelebrowali przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski na czele z przewodniczącym abp. Tadeuszem Wojdą oraz sekretarzem generalnym bp. Markiem Marczakiem.

Papież Franciszek zmarł w Poniedziałek Wielkanocny. Miał 88 lat.

Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski oceniali pontyfikat papieża Franciszka. Komentując uroczystości pogrzebowe w Watykanie nie omieszkali również wspomnieć o kompromitującej wpadce marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który w trakcie wydarzenia robił smartfonem zdjęcia.

– W przypadku Franciszka miałem wrażenie, że jest to lewacki polityk, który zaplątał się na stanowisku biskupa Rzymu i używa Kościoła do wszystkich możliwych celów. Nie miało to nic wspólnego z ani z doktryną, ani katolicyzmem ani Tradycją ani religią – powiedział redaktor naczelny "Do Rzeczy".

Przechodząc do kwestii konklawe Lisicki wspomniał o medialnych doniesieniach, że prezydent USA Donald Trump ma próbować doprowadzić do wyboru na nowego papieża kardynała Raymonda Burke'a.

– Co w tym złego i nienaturalnego, że polityk dużego państwa próbuje wpłynąć [na ten proces – przyp. red.]. My patrzymy na Kościół nie z zewnątrz (...) My chcielibyśmy mieć zabezpieczony swój interes: depozyt wiary i zgodność z doktryną, a nie to, co było za Franciszka – stwierdził Cejrowski.