Włoski system oplótł Meloni? Lisicki i Cejrowski komentują!

4 października Asyż ponownie stał się duchowym sercem Włoch. Tegoroczne obchody ku czci św. Franciszka nabierały szczególnego znaczenia, ponieważ włoski parlament zatwierdził ustawę ustanawiającą dzień patrona Italii nowym świętem państwowym. Premier Giorgia Meloni, wraz z ministrem kultury Alessandro Giulim, przybyli do Asyżu, gdzie uczestniczyli w liturgii i uroczystościach cywilnych. Jak ocenia portal Zenit, wizyta wpisała się w pragnienie coraz większej liczby Włochów, by budować tożsamość obywatelską wokół wartości pokoju, braterstwa i troski o stworzenie.