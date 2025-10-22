Cejrowski: Król Trump? Jeśli już, to dyktator. Lisicki: Soros wysyła swoich do walki

Ponad 7 mln osób manifestowało w Stanach Zjednoczonych przeciwko polityce prezydenta Donalda Trumpa w ramach protestów "No Kings". To jedne z największych demonstracji w historii kraju. W całym kraju oraz w Waszyngtonie odbyło się około 2,7 tys. różnych wydarzeń, łączących uczestników pod wspólnym hasłem "No Kings". Masowe protesty "No Kings" rozpoczęły się w połowie czerwca. Wówczas na ulicach pojawiło się około 5 mln ludzi.