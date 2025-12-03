Cejrowski: Większość w Wenezueli nie chce Maduro. Lisicki: Ryzykowna gra Trumpa

Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, ogłosił zamiar przeprowadzenia ataków na terytorium Wenezueli. Podczas posiedzenia gabinetu Trump podkreślił, że działania te będą wymierzone w handlarzy narkotyków. – Wiemy, gdzie oni żyją. Wiemy, gdzie żyją ci źli i wkrótce rozpoczynamy akcję – powiedział Donald Trump.

Już wcześniej na swoim portalu społecznościowym Truth Social, Trump ostrzegł wszystkie linie lotnicze i handlarzy narkotykami przed korzystaniem z przestrzeni powietrznej wokół Wenezueli. Nieopodal wybrzeża Wenezueli gromadzi się duża amerykańska flota.