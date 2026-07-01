Cejrowski: Nie wierzę w zmianę PiS. Obłuda. Lisicki: Zwrot o 180 stopni

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński poinformował w ubiegłym tygodniu, że zwróci ukraiński Order Księcia Jarosława Mądrego drugiej klasy. – To będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do elit ukraińskich. Z drugiej strony to jest akt lojalności wobec naszego prezydenta – powiedział.

Na podobny ruch zdecydowali się też inni politycy PiS, m.in. były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, były marszałek Sejmu Marek Kuchciński, były minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau oraz eurodeputowany Adam Bielan.