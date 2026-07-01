Cejrowski: Nie wierzę w zmianę PiS. Obłuda. Lisicki: Zwrot o 180 stopni

W najnowszym "Antysystemie" red. nacz. "Do Rzeczy" Paweł Lisicki zauważył, że w PiS-ie "doszło do zwrotu o 180 stopni" w kwestii ukraińskiej. – Zastanawiam się, czy ludzie to kupią? – mówił.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński poinformował w ubiegłym tygodniu, że zwróci ukraiński Order Księcia Jarosława Mądrego drugiej klasy. – To będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do elit ukraińskich. Z drugiej strony to jest akt lojalności wobec naszego prezydenta – powiedział.
Na podobny ruch zdecydowali się też inni politycy PiS, m.in. były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, były marszałek Sejmu Marek Kuchciński, były minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau oraz eurodeputowany Adam Bielan.
Źródło: DoRzeczy.pl