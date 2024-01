Lisicki: Donosiciele i szansa Telewizji Republika. Ziemkiewicz: Bodnar ich pilnuje

Kilka dni temu w sieci pojawił się autopromocyjny spot Telewizji Republika. Występują w nim wszystkie największe gwiazdy stacji, z których część jeszcze do niedawna można było zobaczyć na antenie Telewizji Polskiej. W krótkim wideo promowany jest m.in. program "Jedziemy!" Michała Rachonia czy serwis informacyjny "Dzisiaj" z Danutą Holecką. Od czasu przejęcia Telewizji Polskiej przez nową władzę, stacja Tomasza Sakiewicza nieustannie notuje wzrosty oglądalności.

Telewizja Republika drugą stacją newsową w Polsce

"Średnia minutowa widownia TV Republika od 20 grudnia 2023 roku do 9 stycznia 2024 roku wyniosła 185 tys. osób. Przełożyło się to na 2,92 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 1,43 proc. w grupie 16-49 oraz 1,71 proc. w grupie 16-59" – wynika z danych Nielsen Audience Measurement, które opublikował portal Wirtualnemedia.pl. Tym samym stacja uplanowała się na drugim miejscu w rankingu kanałów newsowych, wygrywając m.in. z Polsatem News. Wyższy udział w 4+ zanotował tylko kanał TVN24 (7,06 proc.). Na trzecim miejscu znalazł się Polsat News, a kolejne miejsca przypadły Wydarzeniom 24 i TVP Info.

TV Republika rośnie w siłę. Lisicki i Ziemkiewicz komentują

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz skomentowali m.in. zachodzące zmiany na rynku medialnym oraz sukces Telewizji Republika. – To dobry czas, aby zająć się zmianami medialnymi po bezprawnym przejęciu mediów publicznych przez władzę. Jednym konkretnym efektem jest pojawienie się nowego gracza na rynku, czyli TV Republika, która oczywiście była od lat, ale pełniła rolę na marginesie. W gruncie rzeczy to, co było w TV Republice, było w TVP Info – powiedział red. naczelny "Do Rzeczy".

– Do końca się nie zgodzę, ale z perspektywy wielu widzów zapewne tak. Jej techniczny zasięg wzrósł, ale też nie był skutecznie wykorzystywany. Zgoda, że wyrosła gwałtownie, bo to są wzrosty 20-30-krotne i to rosnące. Widzów przybywa i to już kilka proc. udziałów na rynku. Oko Saurona spoczęło na Republice i wydało z siebie pomruk, by ją zagłodzić – stwierdził Rafał Ziemkiewicz. – Od dwóch tygodni na łamach różnych mediów mamy nieustanne artykuły na temat tego, co tam kto powiedział i jacy reklamodawcy nie odchodzą. Wszystko zaczęło się od Ikei – kpił Lisicki.

Zwiastun 260. odc. programu "Polska Do Rzeczy". Całość dostępna dla Subskrybentów.