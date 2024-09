Lisicki: Klaus Schwab i wiek sztucznej inteligencji. Ziemkiewicz: Era rządów korporacji

W czerwcu amerykańska prasa pisała o oskarżeniach pod adresem założyciela Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, Klausa Schwaba. Sześć pracownic organizacji przekazało, że były molestowane przez menedżerów wyższego szczebla. Dwie inne miały być molestowane przez gości VIP. Co więcej, kilka źródeł "WSJ" podało, że molestowania wobec niemal każdej kobiety, z którą współpracował, dopuszczał się sam Klaus Schwab. Miał on notorycznie wygłaszać komentarze na temat wyglądu kobiet z seksualnym podtekstem.

To jednak nie koniec. Co najmniej sześć pracownic zostało zwolnionych lub w inny sposób ukaranych za zajście w ciążę i udanie się na urlop macierzyński.

Lisicki i Ziemkiewicz komentują

– Okazało się, że niektórym wolno. Sprawy wygasły. Dla mnie ta afera była mniej kompromitująca dla Klausa Schwaba, niż inna jego działalność – stwierdził Rafał Ziemkiewicz.



– Klaus Schwab w imieniu Forum Ekonomicznego złożył dwa lata temu wizytę w Chinach, w momencie, gdy już trwała wojna na Ukrainie. Wszyscy wiedzą, że Chiny w tej wojnie są siłą zyskującą. I tam Schwab wygłosił pean dla porządku chińskiego jako dla porządku, który wyznacza światowy trend. Cały Zachód, media, tropiące zagrożenia dla praworządności i demokracji, w ogóle prześlepiły to. Że Schwab jedzie do kraju zbrodniczego, totalitarnego, ale pan Scholz czy pan Macron nie pojedzie tam i nie powie "fajnie, że macie obozy pracy; fajnie, że stosujecie pracę niewolniczą, że wprowadzacie masową inwigilację". A Klaus Schwab jedzie i mówi, że chiński system jest wzorem dla świata zachodniego. Nic się nie dzieje – wskazał publicysta.

Następnie redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki odniósł się do corocznego raportu Światowego Forum Ekonomicznego za lata 2023/2024. Schwab napisał wprowadzenie do tego dokumentu. – Stwierdził, że świat znajduje się w przededniu głębokiej, systematycznej transformacji. Na czym ona polega? Otóż na tym, że przechodzimy z epoki industrialnej do wieku sztucznej inteligencji (...). Zmienia się wszystkie wymiary natury. O co chodzi ze sztuczną inteligencją, która ma być radykalna przemianą? – pyta Lisicki.

– Chodzi o to, że – uwaga – władcy świata zmieniają narzędzia. Sztuczną inteligencję można zastosować do bardzo ścisłego modelowania procesów społecznych – stwierdził Ziemkiewicz.

