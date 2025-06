Lisicki: Silna prawica na prawo od PiS. Ziemkiewicz: Pokładam nadzieję w Nawrockim

Jak wynika z badania United Surveys dla Wirtualnej Polski, najwięcej wyborców (33 proc.) chce obecnie głosować na Koalicję Obywatelską. Drugie miejsce zajmuje PiS z wynikiem 30 proc. Podium zamyka Konfederacja, która może liczyć na 16 proc. głosów i notuje najwyższy wzrost poparcia spośród wszystkich ugrupowań ujętych w sondażu. Na kolejnych pozycjach znalazły się dwie formacje wchodzące w skład koalicji rządowej: Nowa Lewica (6 proc.) i Trzecia Droga (5,5 proc.). Partia Razem cieszy się poparciem 5,2 proc. respondentów.

Z kolei w badaniu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" KO uzyskała 32,3 proc., podczas gdy PiS może liczyć na 28,3 proc. głosów. Dziennik ocenił, że największym wygranym wyborów prezydenckich wydaje się Konfederacja, która ma w tym sondażu aż 20,7 proc. poparcia. To więcej niż jej kandydat na prezydenta Sławomir Mentzen, który w pierwszej turze zdobył prawie 15 proc. głosów. Na Nową Lewicę chce głosować 6,3 proc. ankietowanych, a na Trzecią Drogę tylko 5,1 proc. (próg wyborczy dla koalicji 8 proc.). Natomiast partia Razem zdobyła 3,1 proc. poparcia, co oznacza, że nie weszłaby do Sejmu (próg wyborczy 5 proc.).

Lisicki i Ziemkiewicz komentują

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz rozmawiali o tym, jak zmieni się polska scena polityczna po wyborach prezydenckich i jaką rolę odegra w tym wszystkim nowy prezydent Karol Nawrocki.

– To jest początek dynamiki, która pokazuje, że premię za sukces dostaje Konfederacja. A nie dostaje nic PiS, mimo że wygrał kandydat teoretycznie popierany przez PiS. To jest ciekawe – skomentował wyniki powyborczych sondaży Rafał Ziemkiewicz.

– Rzeczywiście efektem tych wyborów prezydenckich jest duży wzrost Konfederacji. Natomiast w sondażach nie pojawia się dotychczas partia Brauna. Zakładam, że skoro sam Braun zebrał w wyborach prezydenckich ponad 6 proc., to porównywalne poparcie będzie zbierała jego partia – ocenił Paweł Lisicki. – Moim zdaniem egzamin dopiero przed nimi: na ile ten nieoczekiwany sukces Brauna był jednorazowych impulsem, a na ile rzeczywiście dowodzi poparciu trwałemu – zaznaczył Ziemkiewicz.

Zobacz najnowszy odcinek programu "Polska Do Rzeczy" Pawła Lisickiego i Rafała Ziemkiewicza!