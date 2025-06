Lisicki: System ochrony Giertycha ujawniony. Ziemkiewicz: Kto za tym stoi?

Wirtualna Polska ujawniła uzasadnienie o umorzeniu śledztwa w sprawie udziału Romana Giertycha w aferze Polnordu. Według śledczych, mecenas miał nic nie wiedzieć o przestępczym procederze i wykonywać jedynie swoje adwokackie powinności. Tymczasem jego najbliższy współpracownik oraz klienci wciąż pozostają oskarżeni, mając te same zarzuty, z których oczyszczono posła Koalicji Obywatelskiej.

Dziennikarze opisują jak kancelaria Romana Giertycha podpisała szereg umów z firmami należącymi do byłego miliardera Ryszarda K. Jak wskazali śledczy, opiewały one na spore sumy. Decyzje o stawkach miał podejmować K. Prokuratura badała także działalność Sebastiana J. ps. "Foka". To wieloletni współpracownik Giertycha. Media opisywały go jako jego kierowcę, ochroniarza i pracownika kancelarii. Jak podkreśla WP, część zarzutów, jakie ciążyła na Giertychu, wciąż dotyczy "Foki".

Giertych był podejrzany o działanie na szkodę spółki i przywłaszczenie mienia wielkiej wartości w kwocie ponad 72 mln zł. Polityk nie stawiał się w prokuraturze, która chciała mu przedstawić zarzuty. "W ciągu zaledwie dwóch miesięcy lubelski prokurator Andrzej Markowski zmienił stanowisko o 180 stopni. Uznał, że Giertychowi zarzuty jednak się nie należą. Śledztwo w sprawie Polnordu od samego początku znajdowało się w zwierzchnim nadzorze służbowym Prokuratury Krajowej" – opisywała sprawę "Rzeczpospolita". Szokujące kulisy prokuratorskiej decyzji nie pozostały bez komentarzy polityków i internautów.

Lisicki i Ziemkiewicz komentują

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz skomentowali ustalenia Wirtualnej Polski ws. Romana Giertycha. – Świeżo założona firma z kapitałem zakładowym 5 tysięcy złotych, mieszcząca się w mieszkaniu, staje się podmiotem w operacji o wartości kilkudziesięciu milionów złotych – kpił Paweł Lisicki.

– Jeżeli to jest tajne, to kto ten gryf tajności nadał i jakim prawem? Poza tym, że można to było schować – ironizował Rafał Ziemkiewicz. – Mamy sytuację jednoznaczną. To bezczelny przekręt umorzony przez prokuraturę – dodawał.