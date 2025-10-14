Lisicki: Izrael tracił poparcie. Trump pomógł. Ziemkiewicz: Tymczasowe zawieszenie broni

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump, prezydent Egiptu Abd al-Fattah el-Sisi, prezydent Turcji Recept Tayyip Erdogan i emir Kataru Tamim ibn Hamad Al Sani podpisali plan pokojowy dla Strefy Gazy. – To wielki dzień dla świata, wielki dzień dla Bliskiego Wschodu – powiedział Trump podczas szczytu w egipskim kurorcie Szarm el-Szejk.

Wcześniej Hamas wypuścił 20 izraelskich zakładników porwanych do Strefy Gazy w trakcie ataku 7 października 2023 r. W zamian Izrael zwolnił prawie 2 tys. palestyńskich więźniów. To realizacja pierwszej fazy 20-punktowego planu pokojowego Trumpa dla Strefy Gazy, który został zatwierdzony 10 października, po negocjacjach prowadzonych w Egipcie.