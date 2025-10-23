Lisicki: Język UE jak sowiecka nowomowa. Ziemkiewicz: Front walki o Zielony Ład

Komisja Europejska zaprezentowała nową strategię klimatyczno-energetyczną, w której podkreśliła, że odnawialne źródła energii pozostaną fundamentem unijnej transformacji. Celem planu jest wzmocnienie pozycji Europy na globalnym rynku czystych technologii oraz rozwój zielonych sojuszy z partnerami na całym świecie. Nowa wizja stanowi zewnętrzny wymiar unijnego Czystego Ładu Przemysłowego i zakłada, że Unia stanie się globalną przemysłową potęgą dostarczającą czyste technologie. Strategia obejmuje szereg działań mających nadać impuls polityczny globalnej transformacji energetycznej, wesprzeć międzynarodową ekspansję unijnych przedsiębiorstw z branży czystych technologii, rozwijać inwestycje klimatyczne i wzmacniać odporność łańcuchów dostaw.