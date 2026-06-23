Lisicki: Nawrocki obnażył hipokryzję Ukrainy. Ziemkiewicz: Tusk idzie na zderzenie ze ścianą

W czwartek w Gdańsku rozpocznie się dwudniowa Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy. Początkowo na wydarzenie miał przybyć Wołodymyr Zełenski. Jednak po wybuchu skandalu z nadaniem jednej z jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA" i odebraniem z tego powodu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego, prezydent Ukrainy nie pojawi się w Polsce. Zamiast niego do Gdańska przyjedzie premier tego kraju Julia Swyrydenko.