Publicysta ostro o Franciszku. "Zdecydował się przemówić ledwie słyszalnym szeptem”

Sprawę stosunku Papieża Franciszka do aborcji podniósł niedawno watykanista Sandro Magister wskazując, że media ignorują jednoznacznie negatywne wypowiedzi Franciszka na temat aborcji. Na swoim blogu Magister opublikował dwa prywatne listy, które Franciszek napisał do różnych osób. Listy dotyczyły trwającego w Argentynie procesu politycznego prowadzącego do liberalizacji aborcji.

Relacjonowaliśmy także krytyczne uwagi jednego z autorów portalu Life Site News, który wskazywał na nieproporcjonalną oszczędność wypowiedzi Papieża za życiem, w stosunku do jego czynów, takich jak demontaż Papieskiej Akademii Życia i wprowadzenie tam proaborcyjnych badaczy.

Dziś do reakcji Papieża na sytuację w Argentynie odniósł się Steve Kojec, redaktor naczelny portalu OnePeterFive.com, który ocenił, że Franciszek "zdecydował się przemówić ledwie słyszalnym szeptem”. Papież opublikował wpis w mediach społecznościowych, który odebrano jako reakcję na głosowanie w Argentynie, nie odnosił się on jednak do niej bezpośrednio.

Papież "nie poświęcił tej sprawie rozważań przed modlitwą Anioł Pański. Nie udzielił wywiadu telewizyjnego. Nie uciekł się nawet do swego starego kolegi Scalfariego, by wyrazić swoje przerażenie. Nie opublikował rozmowy telefonicznej z argentyńskim prezydentem” – napisał Skojec.

"Co zrobił papież? Napisał prywatny list do księdza, wskazując, że argumenty ruchu pro-life powinny być bardziej naukowe niż religijne – oraz inny prywatny list do grupy kobiet w Argentynie”.

Stanowisko Papieża jest przynajmniej politycznie i publicznie dalekie od jednoznaczności, czego przykładem jest choćby popieranie przez Franciszka kandydatów Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich w USA. Partia Demokratyczna jest jedną z najbardziej radykalnie proaborcyjnych organizacji na świecie i takie stanowisko przyjmują także w większości jej politycy.

