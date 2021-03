Na Śnieżce zdewastowano zabytkową kaplicę. "Tasakiem albo toporem"

Dariusz Matecki zamieścił w mediach społecznościowych wideo ze swojej wizyty na Śnieżce. Radny Solidarnej Polski informuje, że zdewastowano zabytkowe drzwi świątyni znajdującej się na szczycie.

"Pod koniec lutego ktoś porąbał tasakiem zabytkowe drzwi Kaplicy św. Wawrzyńca na Śnieżce... To najwyżej położony zabytek sztuki barokowej w Polsce i czynny, katolicki obiekt sakralny. Co trzeba mieć w głowie, aby coś takiego zrobić?!" – napisał oburzony polityk.

Akt antyklerykalizmu

Na filmie opublikowanym przez radnego Solidarnej Polski widzimy ślady po ciosach na zabytkowych drzwiach. Są to długie cięcia. Polityk uważa, że ktoś musiał posługiwać się tasakiem albo toporem, by wykonać takie szkody.

– Jesteśmy na Śnieżce i mamy kaplicę pw. św. Wawrzyńca. Pod koniec lutego, debile jacyś - inaczej nie da się tego nazwać - wzięli i porąbali zabytkowe drzwi do tej kaplicy. Widzimy tutaj zniszczenia – mówi Matecki na opublikowanym nagraniu.

– Co trzeba mieć we łbie, żeby wdrapać się na Śnieżkę i zacząć toporem rąbać drzwi od katolickiej kaplicy? To kolejny akt dewastacji obiektów katolickich - kościołów, kapliczek, posążków, które od czasu Strajku Kobiet mają miejsce właściwie codziennie w naszym kraju – dodaje polityk w swoim nagraniu.



"Turyści" w natarciu

Za dewastację najprawdopodobniej odpowiadają turyści. Jednak tożsamość ich pozostaje nieznana. Karkonoski Park Narodowy zamieścił na swoim profilu facebookowym zdjęcia zniszczonych drzwi.

Ponadto udostępniono również zdjęcia osób wspinających się na obserwatorium. "Prawdopodobnie tasakami usiłowali pokonać zamek lub rozrąbać same drzwi. Inni ludzie wybili okno w jednym ze spodków, bo chcieli dostać się do środka" – przekazano w mediach społecznościowych.

