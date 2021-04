Watykan: W maju maraton różańcowy w intencji zakończenia pandemii

Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji oświadczyła 21 kwietnia, że „z powodu głębokiego pragnienia Ojca Świętego maj będzie poświęcony maratonowi modlitewnemu pod hasłem «Modlitwa do Boga nieustannie wychodziła z całego Kościoła»”.

Różaniec w samo południe

Miesiąc poświęcony Najświętszej Maryi Pannie otworzy modlitwą papież Franciszek w dniu 1 maja. Następnie kilkadziesiąt świątyń na świecie włączy się w różańcowy maraton.

Wybrano 30 sanktuariów, z których codziennie o godzinie 12:00 czasu wschodniego nadawana będzie modlitwa różańcowa. Kościoły te będą szczególnie zaangażowane w propagowanie Różańca w rodzinach i lokalnych wspólnotach.

Modlitwa o zakończenie pandemii i szczepionki jako „powszechne dobro wspólne”

Ogłaszając miesiąc modlitwy w intencji zakończenia pandemii koronawirusa, papież Franciszek powiedział, że „nie dokonała ona żadnych rozróżnień i uderzyła w ludzi ze wszystkich kultur, wyznań, warstw społecznych i ekonomicznych”, po czym podkreślił, iż szczepienia przeciw COVID-19 stanowią „powszechne dobro wspólne”.

- Należy pilnie rozważyć model naprawy zdolny do generowania nowych, bardziej inkluzywnych i trwałych rozwiązań, ukierunkowanych na powszechne dobro wspólne, spełniających obietnicę Boga dla wszystkich ludzi – powiedział papież, odnosząc się do solidarności, jaka potrzebna jest do przezwyciężenia globalnego kryzysu.