"Odrodzenie eucharystyczne" w Chicago. Metropolita ogranicza tradycyjną Mszę Świętą

Kard. Blase Cupich, ordynariusz diecezji chicagowskiej, reprezentuje skrajnie liberalne i modernistyczne skrzydło amerykańskiego Kościoła. Do dziś nie wyjaśnił skandalu udzielenia podczas odprawianej przez niego Mszy Komunii Świętej burmistrz Chicago, która jest protestantką, czynną lesbijką i aborcjonistką. Hierarcha jest zwolennikiem przymusu szczepień i segregacji sanitarnej, a na początku prezydentury Joe Bidena głośno sprzeciwił się episkopatowi USA, który przy tej okazji przypomniał nowemu prezydentowi, że jako katolik jest zobowiązany do obrony wartości życia poczętego.

Kard. Cupich realizuje „instrukcję” Watykanu

27 grudnia kard. Cupich ogłosił nowe zasady sprawowania tradycyjnych („przedsoborowych”) sakramentów, obowiązujące na mocy „instrukcji” wydanej przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Ów dokument ma stanowić „odpowiedź na wątpliwości” odnośnie motu proprio Traditionis custodes papieża Franciszka, a w praktyce wprowadza on próbę dalszego ograniczania już nie tylko Mszy Świętej, ale wszystkich tradycyjnych sakramentów.

Nowe ograniczenia wchodzą w archidiecezji Chicago 25 stycznia. W ich myśl kapłani chcący nadal odprawiać Mszę Świętą Wszech Czasów mają złożyć wniosek o pisemną zgodę metropolity, który wyda ją jedynie po zaakceptowaniu warunków, które stawia papież Franciszek. Zakazuje się również odprawiania Mszy w oryginalnym rycie rzymskim w kościołach parafialnych, chyba że zostanie wydana specjalna wspólna zgoda kard. Cupicha i urzędującego papieża.

„Ponowne odkrycie wartości reformy liturgicznej”

„Wprowadzam tę politykę, aby zachęcić każdego z was do zastanowienia się nad obowiązkiem towarzyszenia naszemu ludowi w tym momencie odrodzenia eucharystycznego poprzez ponowne odkrycie wartości reformy liturgicznej w obrzędach danych nam przez Sobór Watykański II” – napisał Cupich w liście do podległych mu księży, upublicznionym przez papieski serwis Vatican News.

Swoiście pojętej „odnowie” ma też służyć zakaz odprawiania tradycyjnej Mszy Świętej w w pierwsze niedziele każdego miesiąca, w Boże Narodzenie, Triduum Paschalne, Niedzielę Wielkanocną i Niedzielę Zesłania Ducha Świętego.

