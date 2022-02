Pary ze zwierzętami i "zima demograficzna". Naukowiec odpowiada Franciszkowi

Podczas audiencji generalnej 5 stycznia Franciszek wyraził swoją opinię na temat związku pomiędzy posiadaniem zwierząt domowych i spadkiem dzietności. „Pewnego dnia mówiłem o demograficznej zimie, którą mamy dzisiaj. (...) Wiele par nie ma dzieci, ponieważ nie chcą, albo mają tylko jedno – ale mają dwa psy, dwa koty. Tak, psy i koty zastępują dzieci. Tak, to zabawne, rozumiem, ale taka jest rzeczywistość” – mówił, komentując panującą obecnie „zimę demograficzną”.

Materiał w odpowiedzi na te twierdzenia przygotował portal National Catholic Register (NCR), gdzie czytamy: „Czy pary rezygnujące z dzieci na rzecz zwierząt domowych są jedną z głównych przyczyn demograficznej zimy na świecie?”. NCR przytacza wyniki badań amerykańskiego Instytutu na rzecz Badań nad Rodziną (Institute for Family Studies).

Jakie są powody zapaści demograficznej?

W rozmowie z NCR Lyman Stone ze wspomnianego instytutu powiedział: „Nie byliśmy w stanie znaleźć żadnych dowodów na to, że posiadanie zwierzaka wiązało się z jakimkolwiek spadkiem płodności, pragnień, intencji, wyników starań, czymkolwiek w tym rodzaju”.

- [Wypowiedź papieża] była bardzo skrótowym sposobem odniesienia się do rzeczywistej głębszej troski, jaką są wartości związane z życiem. On jest papieżem, więc mówienie o nadawaniu wartości życiu i o tym, co ludzie o nim myślą należy do jego obowiązków – dodał naukowiec.

Jak przytacza portal, według danych uzyskanych w ankiecie średnia ilość dzieci przypadających na pary posiadające zwierzęta jest nieco wyższa, niż w przypadku tych bez zwierząt. Badań wykazują ponadto bardziej złożone przyczyny zapaści demograficznej, głownie o charakterze ekonomicznym, które powodują, że pary rzadziej, ale też później decydują się na dzieci.

