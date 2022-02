Bp Sobiło: Zaporoże i Charków będą walczyć. Nie tracimy ducha

Na posterunku ze swymi wiernymi trwa biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporoskiej, Jan Sobiło, który w rozmowie z Radiem Watykańskim zapewnia o duchu i woli walki przeciwko rosyjskiej agresji. Duchowny pełni posługę w diecezji, do której należą Republiki Doniecka i Ługańska, gdzie od ośmiu lat toczą się działania wojenne.

Zaporoże przygotowuje się do obrony

- Miasto przygotowuje do obrony, wczoraj rozdawali karabiny maszynowe wszystkim mężczyznom, którzy się na tym znają. Miasto będzie się broniło, tak jak Kijów się broni, jak Charków. Duchowo jesteśmy mocni, dlatego że wspiera nas wielka modlitwa, i tu na miejscu wiernych, i całego świata. Odczuwamy, że jest wielka duchowa solidarność z nami. Wspiera nas Ojciec Święty modlitwą i swoim sercem, bardzo przeżywa nasze cierpienia – mówi hierarcha.

Jak wyjaśnia biskup, noc z niedzieli na poniedziałek mieszkańcy Zaporoża spędzili w schronach przeciwlotniczych. Władze miejskie wydały rozkaz, by nie wychodzić z domów i prowadziły obławę na dywersantów przygotowujących grunt pod wkroczenie Rosjan. Bp Sobiło zdradza, że już wkrótce może zabraknąć żywności, ale ludność nie traci ducha i wspiera żołnierzy.

Bp Sobiło: Plan Rosji nie wypełnia się

- To znaczy jest dobry duch w narodzie i plan Rosji nie wypełnia się, tak jakby oni tego chcieli, dlatego że jest wielka mobilizacja i ogromna solidarność wśród ludzi i naród chce walczyć do ostatniego. My, duchowni trwamy na miejscu. Biskup w Charkowie trwa, tak samo my w Zaporożu trwamy. Nie boimy się, jesteśmy z ludźmi do końca. Wiemy, że to wszystko ma sens, że ten trudny czas dla Ukrainy i dla Europy też ma sens. Bóg z tego wyprowadzi wielkie dobro dla całego świata – zapewnia hierarcha.

Ukraiński biskup podziękował przy tek okazji Polakom i Polsce za otwarte serca i domy na potrzeby uchodźców, a także za wsparcie dyplomatyczne w przekonaniu Zachodu do pomocy Ukrainie. „Polska ciągnie za sobą inicjatywę obrony Ukrainy. Jest to też obrona całego świata. Polska została hetmanką wszystkich, którzy walczą i starają się o pokój” – podkreśla bp Jan Sobiło.

