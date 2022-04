Globalistyczny i proaborcyjny kardynał został kanclerzem Papieskiej Akademii Nauk

Kontrowersyjny afrykański kardynał, Peter Turkson, w grudniu ubiegłego roku ustąpił ze stanowiska prefekta Dyksterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Nie oznacza to jednak końca jego kariery w Watykanie, gdyż w poniedziałek papież Franciszek mianował go kanclerzem Papieskiej Akademii Nauk i Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Kariera ta rozpoczęła się w roku 2009, gdy został on przewodniczącym ówczesnej Papieskiej Rady Pax et Iustitia.

Kard. Turkson relatywizuje grzech aborcji

Kard. Turkson zasłynął m. in. z relatywizowania zbrodni aborcji. W wywiadzie udzielonym stacji HBO przyłączył się do liberalnej frakcji biskupów, którzy uważają, że odmawianie Komunii Świętej politykom popierającym aborcję jest „uzbrajaniem Eucharystii”. „Czy masz jakieś wątpliwości, że Biden jest katolikiem o dobrej reputacji?” – pytał wówczas prowadzącego. „Jeśli mówisz, że ktoś nie może przystąpić do Komunii, w zasadzie dokonujesz osądu, że jest on w stanie grzechu” – dodał, ignorując przy tym fakt, że według katolickiego nauczania promowanie „prawa” do aborcji jest grzech publiczny, a więc nie wymaga żadnego dodatkowego „osądu”.

Jako przewodniczący Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka Turkson gościł w Watykanie spikerkę izby reprezentantów USA Nancy Pelosi która jest drugą czołową obok Joe Bidena „katoliczką” propagującą nieskrępowaną swobodę zabijania dzieci nienarodzonych.

W imieniu papieża Franciszka kard. Turkson brał udział w pracach Rady na rzecz Inkluzywnego Kapitalizmu założonej przez Lynn Forester de Rothschild oraz ponad stu potężnych inwestorów globalnych na rzecz „prawdziwej zmiany systemu” ekonomicznego.

Czytaj też:

Indie: Jezuici używają "procesu synodalnego" do promowania aborcjiCzytaj też:

Jeffrey Sachs mianowany przez Franciszka członkiem Papieskiej Akademii Nauk SpołecznychCzytaj też:

Jezuicki propagator LGBT popiera postawę Franciszka wobec aborcjonistów