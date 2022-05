Siostra Gramick: Franciszek "subtelnie" zniósł zakaz błogosławienia par homoseksualnych

„Subtelne” poparcie papieża Franciszka dla błogosławienia par czynnych homoseksualistów zasugerowała s. Jeannine Gramick, współzałożycielka ruchu New Ways Ministry, który zapewnia „posługę duszpasterską” dla „osób LGBT”. Organizacja została parokrotnie potępiona przez Kościół za Jana Pawła II i Benedykta XVI, a także oficjalnie uznana za niekatolicką przez amerykański episkopat, ponieważ otwarcie sprzeciwia się nauczaniu Kościoła i wprowadza swoich podopiecznych w błąd, propagując pogląd, iż uleganie skłonnościom homoseksualnym czy zaburzeniom tożsamości płciowej nie jest grzeszne i nie wymaga nawrócenia.

Obecny papież dokonał już nieformalnej „rehabilitacji” tego dysydenckiego ruchu, kierując do s. Gramick oraz do zarządu New Ways Ministry życzliwe listy, w których docenił ich „posługę”. Teraz, jak twierdzi, siostra Jeannine, Franciszek poszedł krok dalej, nieoficjalnie znosząc zakaz udzielania przez kapłanów błogosławieństw związkom homoseksualnym, co zresztą – wbrew Kościołowi – czynią już księża w Niemczech za pozwoleniem biskupów związanych z Drogą synodalną.

Usunięcie konserwatywnego biskupa z Watykanu poparciem dla LGBT?

Za wdrożenie w Watykanie dekretu zakazującego błogosławieństw dla par homoseksualnych odpowiadał usunięty niedawno przez Franciszka abp Giacomo Morandi. Wielu komentujących wskazywało, iż powodem pozbawienia go funkcji sekretarza Kongregacji Nauki Wiary są jego konserwatywne poglądy na ideologię LGBT oraz sprzeciw wobec represjonowaniu środowisk przywiązanych do Mszy Świętej Wszech Czasów.

- Sposób, w jaki [papież] wycofuje [ten zakaz], polega na usunięciu osoby, która wyrządziła tę szkodę i na mianowaniu osób, które nie wyrządzą takich szkód w przyszłości. To wszystko jest bardzo subtelne – powiedziała s. Gramick w rozmowie z propagującą LGBT organizacją We Are Church Ireland.

Osoba prowadząca wywiad wyraziła pogląd, że „ludzie cierpią z powodu nauczania Kościoła”, gdyż „homoseksualizm jest nadal kryminalizowany”. „Papież Franciszek bardzo chętnie podpisałby się pod ochroną, o której mówiliśmy, aby chronić życie osób LGBT” – odpowiedziała s. Jeannine Gramick.

Jeannine Gramick: Zadaniem papieża nie jest mówienie, co dobre, a co złe

Zakonnica od 50 lat trudniąca się propagowaniem ideologii LGBT nakreśliła przy tej okazji swoją wizję Kościoła i wiary, twierdząc (zgodnie z przekonaniem modernistów sprzecznym z katolicką definicją wiary jako cnoty wlanej, pochodzącej od Boga), że „wiara musi pochodzić od ludzi”, a „zadaniem każdego papieża czy biskupa nie jest mówienie ludziom, co jest dobre, a co złe”. Taki relatywizm nie dziwi, kiedy zważymy, że podstawą działalności New Ways Ministry jako „katolickiego” lobbingu LFBT jest właśnie negacja grzeszności homoseksualizmu czy „transseksualizmu”.

S. Gramick uznała ponadto, że większość zakonnic to nie są kobiety „aseksualne”, a obok większości heteroseksualnych, pozostałe siostry to „lesbijki albo biseksualistki”, z których część obecnie „wychodzi z ukrycia”.

