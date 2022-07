Franciszek zabrał głos ws. pedofilii. "Nie będzie odwrotu"

Przypomina on, że politykę zerowej tolerancji względem wykorzystywania nieletnich Kościół wprowadził już w 2002 r. po skandalu w Bostonie. Przypomnijmy, że Jan Paweł II wezwał wówczas do Rzymu amerykańskich kardynałów i przypomniał im, że w kapłaństwie i życiu zakonnym nie ma miejsca dla ludzi, którzy mogliby skrzywdzić młodych. Odnosząc się do tych wydarzeń Franciszek stwierdził, że Kościół dalej idzie tą drogą i że jest ona nieodwracalna.

Papież zaznaczył, że statystycznie rzecz biorąc jedynie niewielki odsetek kapłanów jest winnych wykorzystywaniu małoletnich, ale nawet jeden jedyny przypadek były hańbą dla Kościoła. Dlatego trzeba walczyć z każdym pojedynczym przypadkiem.

Franciszek wyraził też zadowolenie z tego, co robi Papieska Komisja ds. Ochrony Nieletnich. – Ma ona moje pełne poparcie – dodał Ojciec Święty.

Papież chce dać kobietom więcej stanowisk najwyższego szczebla w Watykanie

Ojciec Święty pragnie dać kobietom więcej stanowisk najwyższego szczebla w Stolicy Apostolskiej i ujawnił, że po raz pierwszy wskaże kobiety watykańskiej komisji, która pomaga mu wybrać biskupów.

Do tej pory w składzie Komisji są wyłącznie duchowni. Rola kobiet w Kościele była jednym z wielu tematów, które 85-letni papież omówił w ekskluzywnym wywiadzie dla agencji Reuters 2 lipca, przeprowadzonym przez Philipa Pullellę.

– Jestem otwarty na danie (kobietom) szansy – powiedział papież Franciszek w tej części 90-minutowego wywiadu, w której omawiano nową konstytucję o Kurii Rzymskiej, Praedicate Evangelium, a która weszła w życie 5 czerwca bielącego roku. Przewiduje ona możliwość kierowania większością dykasterii watykańskich przez katolików świeckich.

