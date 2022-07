13 lipca obchodzimy Dzień Męża i Żony

13 lipca obchodzimy w Polsce dzień Męża i Żony. Jest to nawiązanie do dnia zawarcia małżeństwa przez rodziców św. Tereski od Dzieciątka Jezus – świętej Zelii i świętego Ludwika Martin. Do świętowania zapraszają szczególnie Rycerze Kolumba w Polsce – inicjatorzy Dnia Męża i Żony.

Dzień Męża i Żony

"Dziś Dzień Męża i Żony. W parafiach całej Polski, gdzie działają Rycerze Kolumba, świętujemy! Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich i spotkania dla małżonków. »Przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę«, a rodzina zaczyna się od sakramentalnego małżeństwa. Zapraszamy!" – czytamy na profilu Rycerzy Kolumba w Polsce na Facebooku.

– W tym pięknym dniu oderwijmy się od prozy życia, popatrzmy na siebie, na wspólnie przeżyte lata i miłość, którą pielęgnujemy, podtrzymujemy i rozwijamy – zachęca w rozmowie z tygodnikiem "Niedziela" Delegat Stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce Krzysztof Zuba. – Obdarujmy małżonki kwiatami, serdecznością i czułością. Wrażliwość kobiety na piękno, na dobro, jej czułość są najwspanialszym darem dla mężczyzny. Otoczmy nasze żony ciepłem i miłością, angażujmy się w realizację naszego powołania z troską o innych. Niech każdego dnia unosi nas wiara w miłość, piękno i dobro – przekonuje Zuba.

Tego dnia Rycerze Kolumba zachęcają małżonków także do wspólnej modlitwy dziękczynnej z prośbą o błogosławieństwo dla ich małżeństw i rodzin. "Niech wspólne wypraszanie przez małżonków łask u Boga będzie w tym dniu owocowało trwałością i świętością małżonków i ich rodzin. Niech będzie to radosny dzień małżonków i całych rodzin" – czytamy na stronie internetowej Rycerzy Kolumba.

Zelia i Ludwik Martin

Ludwik Martin urodził się w Bordeaux, jednak dzieciństwo spędził w Awinionie. Swoje życie chciał oddać Bogu, poprzez życie zakonne. Z powodu braku znajomości łaciny nie został przyjęty do zakonu augustianów. Kupił zakład zegarmistrzowski i poślubił Zelię Guérin. Doczekali się dziewięciorga dzieci, jednak czworo umarło we wczesnym dzieciństwie. Razem wychowują pięć córek. Zelia zachorowała na raka piersi i umarła, pozostawiając córki na wychowaniu ojca.

Zelia i Ludwik Martin byli rodzicami św. Teresy z Lisieux, zwanej Teresą od Dzieciątka Jezus. Zostali kanonizowani 18 października 2015 roku w Rzymie.

Modlitwa do św. Zelii i Ludwika Martin o pomoc w życiu małżeńskim i rodzinnym

Święci Zelio i Ludwiku, jakże wiele cierpień i trosk dotknęło Was w Waszym ziemskim życiu. Nieobecny Wam był ból rodziców opłakujących śmierć swoich dzieci ani rodzicielska troska o to, aby dziecko nie zeszło na złą drogę. Niejeden raz doświadczyliście lęku o byt materialny swojej rodziny i o pracę, która dałaby Wam wszystkim godziwe utrzymanie. Poznaliście jakże dobrze krzyż choroby oraz fizycznego i psychicznego cierpienia, a także ból rozłąki z ukochaną osobą. Z tym większym zaufaniem i nadzieją zwracamy się do Was o pomoc w naszym małżeńskim, rodzinnym i zawodowy życiu. Wstawajcie się za nami u Boga, Wy, którzy już za życia byliście tak blisko Niego. Żyjemy dziś w świecie tak innym od tego, w którym żyliście Wy, a jednak tak wiele nas łączy: jesteśmy tak jak Wy, małżonkami rodzicami tak wiele nas łączy: jesteśmy tak jak Wy, małżonkami i rodzicami i przeżywamy takie same niepokoje, problemy i udręki. Jednak dzisiejszy świat zastawia na nas i na nasze dzieci nowe pułapki. Pomóżcie nam je omijać, abyśmy zapatrzeni w przykład Waszego świętego życia mogli iść prostą drogą do Boga i kiedyś spotkali się wszyscy w Jego Królestwie.

Litania do świętych małżonków Zelii i Ludwika Martin

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Józefie, módl się za nami

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus i Świętego Oblicza, módl się za nami.

Święci Ludwiku i Zelio, zjednoczeni w wierze i miłości z Bogiem, módlcie się za nami.

Święci Ludwiku i Zelio, odkrywający Boga jako dobrego Ojca,

Święci Ludwiku i Zelio, pokładający ufność w Bogu i zdający się na Jego wolę,

Święci Ludwiku i Zelio, otwarci na działanie łaski Bożej,

Święci Ludwiku i Zelio, rozpoczynający każdy dzień od Eucharystii,

Święci Ludwiku i Zelio, zanurzeni w Słowie Bożym,

Święci Ludwiku i Zelio, zatopieni w codziennej modlitwie,

Święci Ludwiku i Zelio, składający swoje życie w ofierze Bogu,

Święci Ludwiku i Zelio, sercami w niebie, a nogami na ziemi,

Święci Ludwiku i Zelio, odbicie Świętej Rodziny z Nazaretu,

Święci Ludwiku i Zelio, bezgranicznie oddani Maryi przez Różaniec,

Święci Ludwiku i Zelio, zawierzający swoje sprawy św. Józefowi,

Święci Ludwiku i Zelio, przykładzie zgody i jedności małżeńskiej,

Święci Ludwiku i Zelio, czuli małżonkowie,

Święci Ludwiku i Zelio, dla których miłość małżeńska była siłą napędową wspólnych działań i życiowych wyborów,

Święci Ludwiku i Zelio, tęskniący za sobą w chwilach rozłąki,

Święci Ludwiku i Zelio, wzorze małżeństwa i rodziny,

Święci Ludwiku i Zelio, odblasku Bożego ojcostwa i macierzyństwa,

Święci Ludwiku i Zelio, apostołowie życia rodzinnego,

Święci Ludwiku i Zelio, miłośnicy życia i płodności małżeńskiej,

Święci Ludwiku i Zelio, czuli i zatroskani rodzice,

Święci Ludwiku i Zelio, dbający o wykształcenie i rozwój duchowy swych dzieci,

Święci Ludwiku i Zelio, oddający Bogu dzieci na wyłączną służbę,

Święci Ludwiku i Zelio, płaczący po śmierci dzieci,

Święci Ludwiku i Zelio, doświadczający choroby i osamotnienia,

Święci Ludwiku i Zelio, oczyszczeni cierpieniem i upokorzeniem,

Święci Ludwiku i Zelio, wierni Ojcu w przeciwnościach losu,

Święci Ludwiku i Zelio, odnajdujący siłę do przezwyciężania trudności w miłosierdziu Boga,

Święci Ludwiku i Zelio, rozumiejący powołanie chrześcijańskie jako troskę o drugiego człowieka,

Święci Ludwiku i Zelio, wrażliwi na potrzeby sąsiadów, przyjaciół i nieznajomych,

Święci Ludwiku i Zelio, miłosierni samarytanie słabych, bezdomnych i ubogich,

Święci Ludwiku i Zelio, patronowie dzieł apostolskich, podejmowanych w Kościele przez małżeństwa i rodziny,

Święci Ludwiku i Zelio, gorliwy zegarmistrzu i rzetelna koronczarko,

Święci Ludwiku i Zelio, szanujący i troszczący się o swoich podwładnych,

Święci Ludwiku i Zelio, ukochani rodzice św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Świętego Oblicza,

Święci Ludwiku i Zelio, patronowie Karmelu i całej rodziny karmelitańskiej,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módlcie się za nami, święci małżonkowie Ludwiku i Zelio Martin.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże Ojcze, który przez święte życie małżeństwa Ludwika i Zelii Martin objawiłeś tajemnicę Twojego Boskiego ojcostwa i macierzyństwa, prosimy, abyś dzięki ich wstawiennictwu strzegł, chronił i umacniał w miłości i wierności małżeństwa i rodziny na całym świecie, i czynił je odblaskiem tej nieskończonej miłości i jedności, jaka istnieje w Trójcy Świętej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

