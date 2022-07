Konferencja Młodzieży UE. Papież Franciszek: Jeśli cię nie słyszą, krzycz głośniej

W dniach 11-13 lipca w Pradze odbywa się Europejska Konferencja Młodzieży pod hasłem "Wspólna praca na rzecz zrównoważonej i integracyjnej Europy". Z tej okazji papież Franciszek skierował do młodych przesłanie. Ojciec Święty podkreślał misję młodzieży, której zadaniem jest "pokazać światu nowe oblicze Europy".

Zdaniem papieża Franciszka młodzi Europejczycy to ludzie "o szerokim i otwartym spojrzeniu, zdolni do patrzenia poza". – Widząc, dokąd zmierza ten świat, prowadzony przez dorosłych i starszych, wydaje się, że być może powinniście być tymi, którzy wychowują dorosłych w braterstwie i pokojowym współistnieniu – ocenił Ojciec Święty.

Franciszek: Jeśli Cię nie słuchają, krzycz głośniej

– Niech Twój głos zostanie usłyszany! Jeśli cię nie słuchają, krzycz jeszcze głośniej, zrób hałas, masz pełne prawo mieć opinię na temat tego, co dotyczy twojej przyszłości. Zachęcam do przedsiębiorczości, kreatywności i krytycyzmu – apelował do młodych Franciszek.

Papież zachęcał młodzież, aby była wymagająca. – Macie prawo otrzymywać dla siebie to, co najlepsze, tak jak wasi wychowawcy mają obowiązek dawać z siebie to, co najlepsze – przekonywał. Papież prosił młodych, by "nie dali się zwieść krótkowzrocznym ideologiom, które chcą pokazać drugiego, tego, który jest inny, jako wroga".

"Twórzcie nowe życie, zawsze i tylko z miłości!"

– Lubię myśleć, że gdyby światem rządzili młodzi ludzie, nie byłoby tylu wojen. Ci, którzy mają przed sobą całe życie, nie chcą go zniszczyć i wyrzucić, ale chcą żyć w pełni – mówił Franciszek. – Obyście byli hojni w tworzeniu nowego życia, zawsze i tylko z miłości ! Miłości do męża i żony, miłości do rodziny, miłości do dzieci, a także miłości do Europy, aby była dla wszystkich ziemią pokoju, wolności i godności – zakończył Papież.

