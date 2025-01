"Chcę, aby gwardziści się żenili". Apel papieża Franciszka

Ojciec Święty przypomniał, że powstała ona z okazji Wielkiego Jubileuszu i teraz w Roku Świętym 2025 obchodzi swoje 25-lecie.

Franciszek zauważył, że służba istniejącej od ponad 500 lat gwardii szwajcarskiej bardzo się zmieniła na przestrzeni wieków, ale jej celem zawsze pozostaje ochrona papieża, a także udzielanie pomocy pielgrzymom, którzy chcą się z nim spotkać. Wymaga to wielkiej cierpliwości, umiejętności wyjaśniania i powtarzania wciąż tych samych informacji. A członkowie szwajcarskiej gwardii właśnie tym się wyróżniają.

Rodzina ważna dla Kościoła i społeczeństwa

Papież podziękował Fundacji za hojną pomoc, jakiej udziela ona papieskim gwardzistom. Dotyczy ona przede wszystkim ich rodzin, zwłaszcza w zakresie edukacji ich dzieci. Stała się to tym bardziej istotne, że liczba żonatych gwardzistów z dziećmi wzrosła.

– Chcę, aby gwardziści się żenili żeby zakładali rodzinę i mieli dzieci. To bardzo ważne. (…) Dobro rodzin ma ogromne znaczenie dla Kościoła i społeczeństwa – podkreślił Ojciec Święty.

Papież: Mam dobry kontakt z byłymi gwardzistami

Franciszek zauważył, że Fundacja pomaga też w szkoleniu gwardzistów, a także wspiera ich, kiedy po zakończeniu służby w Watykanie powracają do Szwajcarii.

Papież przyznał, że ma dobry kontakt z byłymi gwardzistami.

– Czasami do mnie dzwonią, coś mi przysyłają, odwiedzają mnie, kiedy przyjeżdżają do Rzymu – powiedział Ojciec Święty, zaznaczając, że niektórzy z nich pozostają blisko związani z Watykanem i Kościołem.

Franciszek ochrzcił dzieci pracowników

W Niedzielę Chrztu Pańskiego Ojciec Święty Franciszek udzielił sakramentu chrztu ponad 20 dzieciom pracowników Watykanu.

Uroczystość przyjęcia chrztu św. przez dzieci odbyła się w niedzielę w Kaplicy Sykstyńskiej. Podczas Mszy św. papież Franciszek zrezygnował z wygłoszenia homilii. Zachęcił rodziców i wiernych, by modlili się za dzieci, które mają zostać ochrzczone.

"Jeśli są głodne, nakarmcie je piersią. Nakarmcie je, jeśli są głodne, aby nie płakały; jeśli jest im za gorąco, przebierzcie je... Ważne, by czuły się dobrze, ponieważ dziś to one tu rządzą, a my musimy im służyć sakramentem, modlitwami" – zachęcał papież Franciszek już na początku Mszy świętej. Ojciec Święty podkreślił, że dar wiary to największy dar, jaki rodzice mogą przekazać swoim dzieciom.

