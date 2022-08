Katastrofa ekologiczna. Biskup: To powinno obudzić nasze sumienia

"Tej katastrofy nie przyniosły nieokiełznane żywioły przyrody, ale ludzka nieodpowiedzialność i bezmyślne nieliczenie się z konsekwencjami ignorowania obowiązku poszanowania natury" – napisał duchowny na swoim Facebooku w Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej. Działania, które doprowadziły do zanieczyszczenia polskich rzek, takich jak Odra, nazwał "grzechem przeciwko życiu".

Człowiek na ziemi

Krakowski biskup pomocniczy wskazywał, że "człowiek zdolny jest wyrządzić ziemi krzywdę, która ostatecznie obraca się przeciwko niemu". "Rujnowanie świata, który jest naszym naturalnym środowiskiem, to rozłożone w czasie samobójstwo i grzech przeciwko życiu" – przestrzegał. Według niego, wypalanie traw, spalanie odpadków z produkcji, palenie śmieci, wycinki drzew i betonowanie miast, to "działania przeciwko zdrowiu i życiu", a także "degradacja świata i niszczenie dzieła, które Pan Bóg uczynił". "Martwe ryby w zatrutej rzece są jak rozpaczliwe ostrzeżenie przed konsekwencjami nieumiarkowanej eksploatacji natury i naruszania równowagi. Nie mamy prawa ograbiać środowiska naturalnego i unicestwiać go siłą naszej bezmyślności czy wyrachowania. Mamy obowiązek chronić przyrodę przed zniszczeniem" – zaapelował kościelny hierarcha.

Zdaniem krakowskiego biskupa pomocniczego, katastrofa ekologiczna Odry to wstrząs, który powinien obudzić sumienia i skłonić do poważnego potraktowania wezwania do tego, by czuwać nad ziemią i jej skarbami przez umiar, stawianie granic ludzkiej zachłanności i budowanie autentycznego braterstwa.

"Konieczne i pilne jest budzenie naszej chrześcijańskiej wrażliwości, dzięki której odkrywamy obecność Boga w stworzeniu. (...) Może jesteśmy bezradni wobec interesów wielkich koncernów i polityki, która w niedostatecznym stopniu uwzględnia potrzebę ochrony środowiska, ale zawsze możemy przyczynić się do ocalenia kawałka świata, który jest w zasięgu naszych rąk" – zauważył biskup Muskus.

Czytaj też:

Skażenie Odry. Morawiecki zapowiedział ważną debatęCzytaj też:

Katastrofa na Odrze. Ogromne zamieszanie wokół słów niemieckiego ministra