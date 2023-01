Papieski lot do Afryki... neutralny klimatycznie

Włoskie linie lotnicze ITA poinformowały, że papież Franciszek, autor encykliki ekologiczno-społecznej "Laudato si", odbędzie podróż na kontynent afrykański w sposób neutralny dla klimatu.

Neutralność klimatyczna

Według informacji podane przez ITA, podczas rozpoczynającej się 31 stycznia sześciodniowej wizyty głowy Kościoła katolickiego w Afryce, zostanie wykorzystany nowy Airbus 350, emitujący o jedną czwartą mniej CO2 niż jego poprzednik.

Pozostałe emisje mają być kompensowane przez certyfikowany program ochrony klimatu; ponadto 0,5 proc. paliwa będzie pochodzić z surowców niekopalnych.

Jak przypomniano, w opublikowanej w 2015 roku encyklice "Laudato si" papież wzywa do drastycznej redukcji gazów cieplarnianych i radykalnej zmiany stylu życia. Swoje postulaty dotyczące ochrony klimatu przedstawił w ramach "ekologii integralnej", która obejmuje również sprawiedliwość społeczną i zrównoważony rozwój.

Podróż Franciszka do Afryki

W trakcie wizyty w Demokratycznej Republice Konga i Sudanie Południowym papież spotka się z przywódcami obu państw, a także z ofiarami konfliktów, w których od lat pogrążone są oba kraje. Wizyta Ojca Świętego ma przebiegać pod znakiem promowania i budowania pokoju.

Długość trasy przelotu Franciszka do Kinszasy, stolicy Demokratycznej Republiki Konga, a stamtąd do Dżuby w Sudanie Południowym i z powrotem do Rzymu, wynosi około 12 600 kilometrów. Ponieważ Watykan nie dysponuje własnym samolotem, podróż odbędzie się samolotami czarterowymi.

ITA poinformowało, że komendantem w czasie 40. podróży zagranicznej papieża Franciszka będzie Massimiliano Marselli.

Pilot zdobył szczególne uznanie, gdy podczas papieskiej podróży do Meksyku w 2016 roku bezpiecznie sprowadził samolot na ziemię, mimo ataku wiązką laserową podczas podchodzenia do lądowania.

