Syria: Patriarchowie wzywają do wstrzymania sankcji po trzęsieniu ziemi

Po trzęsieniu ziemi, które w poniedziałek dotknęło znaczną część północnej części kraju, należy natychmiast znieść embargo gospodarcze i sankcje nałożone na Syrię przez państwa i instytucje zachodnie – ten pilny apel pochodzi od patriarchów, zwierzchników Kościołów i wspólnot kościelnych w Syrii.

Według ostatnich danych, w wyniku kataklizmu zmarły co najmniej 3 162 osoby. Jest to liczba orientacyjna, która cały czas wzrasta – przekazała w czwartek Katolicka Agencja Informacyjna.

Patriarchowie apelują

W obliczu tak zdewastowanego kraju i narodu patriarchowie oraz zwierzchnicy Kościołów i wspólnot kościelnych w Syrii apelują do Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także bezpośrednio do narodów, które od lat nakładają na Syrię kierowaną przez Baszara al Assada sankcje i embargo gospodarcze, wzywając je do natychmiastowego zniesienia tych środków, które określają jako "niesprawiedliwe". W zamian za to wzywają do podjęcia w porę nadzwyczajnych inicjatyw humanitarnych, mających na celu pomoc narodowi syryjskiemu przytłoczonemu przez niewyobrażalne klęski.

Prośba chrześcijańskich zwierzchników zawarta jest w komunikacie podpisanym przez Ignacego Efrema II, patriarchę Antiochii Syryjskiego Kościoła Prawosławnego, a także Jana X Yazigi, patriarchę Antiochii Greckiego Kościoła Prawosławnego oraz grecko-melchickirgo patriarchę katolickiego Antiochii Józefa I Absi. "Apelujemy również" – czytamy – "do ludzi sumienia na całym świecie, aby podnieśli głos i zażądali zakończenia cierpień narodu syryjskiego i pozwolili obywatelom Syrii żyć z godnością, jak mówi Powszechna Deklaracja Praw Człowieka".

W swoich licznych wypowiedziach i apelach patriarchowie i przywódcy kościelni zapewniają o swoich modlitwach za ofiary trzęsienia ziemi i ich rodziny, o uzdrowienie rannych i za wszystkich zaangażowanych w działania pomocowe. Zwracają się do rządów, instytucji międzynarodowych i organizacji humanitarnych, aby stanęły w obronie Syryjczyków bez względu na poglądy i kalkulacje polityczne.

"Trzęsienie ziemi zniszczyło miejsca kultu, kliniki i ośrodki pomocy społecznej, a także jeszcze bardziej zwiększyło liczbę bezdomnych i osób wewnętrznie przesiedlonych właśnie w czasie, gdy zima jest najsurowsza" – podano.

