Zbiórka we wszystkich kościołach w Polsce. Watykan apeluje

– Chcemy zwrócić się do wszystkich (...), żeby zawsze na uwadze mieli troskę o Jerozolimę, o święty Boży Grób, o Palestynę i te wszystkie sprawy – powiedział kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, a jednocześnie od 2013 roku Wielki Przeor Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego.

Tymczasem Watykan apeluje o włączenie się w wielkopiątkową zbiórkę. Stolica Apostolska uznaje tę pomoc za niezwykle ważną dla przetrwania chrześcijan w Ziemi Świętej.

Apel Watykanu

Watykańska Dykasteria do spraw Kościołów Wschodnich zwróciła się z apelem o udział w wielkopiątkowej zbiórce na chrześcijan w Ziemi Świętej. "Z całego serca proszę, aby kolekta Wielkiego Piątku była hojna ze strony wszystkich, jak tyle drobnych ofiar wdowy wychwalanej przez Jezusa w Ewangelii" – napisał prefekt dykasterii do spraw Kościołów Wschodnich arcybiskup Claudio Gugerotti. W imieniu Ojca Świętego Franciszka hierarcha podziękował biskupom, proboszczom, wszystkim wspólnotom zakonnym i parafialnym, którzy w wielu miejscach na świecie świadczą pomoc. Podziękował zwłaszcza w imieniu tych, którzy dzięki tej pomocy mają szansę na godniejsze życie.

Dykasteria przedstawiła także bilans zeszłorocznej zbiórki. Zebrano 9 mln dolarów. Ponad 4 mln zostały przeznaczone na formację kapłanów, seminarzystów i zakonnic studiujących w Rzymie. Niemal 3 mln dolarów trafiły do instytucji edukacyjnych w Ziemi Świętej. 1,6 mln dolarów przeznaczono na wsparcie zwyczajne dla wspólnot chrześcijańskich w 10 krajach, od Iraku po Etiopię. Najwięcej, bo 318 tys., otrzymał Kościół w Jerozolimie. 279 tys. przeznaczono na pomoc nadzwyczajną, z czego 51 tys. dla Świętego Miasta.

Ziemia Święta

Kardynał Nycz przypomniał, że Ziemia Święta to drugie, obok Watykanu, szczególnie ważne miejsce dla chrześcijan. Nawiązując do słów św. Jana Pawła II, odnoszących się do Wadowic, duchowny podkreślił, że to właśnie w Ziemi Świętej znajdują się miejsca, gdzie wszystko się zaczęło.

– Wcielenie i odkupienie miało swoją kontynuację – ukrzyżowanie i zmartwychwstanie. Te miejsca (...) sięgają początków, czyli obecności Pana Jezusa, dlatego zasługują na taką troskę – wskazał metropolita warszawski.

