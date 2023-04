Gdańsk: Wandale zniszczyli wystawę poświęconą papieżowi

Ekspozycję "Ty nas obudziłeś, My Cię obronimy" wystawili przed swoją siedzibą w Gdańsku działacze Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" trzy tygodnie temu. W ten sposób związkowcy chcieli włączyć się w obronę pamięci papieża Jana Pawła II.

W poniedziałek nad ranem wandale zniszczyli wystawę. Zajście zarejestrowały kamery monitoringu miejskiego.

Sprawę zgłoszono policji

Na planszach umieszczonych u zbiegu ulic Rajskiej i Wałów Piastowskich można było zobaczyć skany archiwalnych zdjęć, plakatów, wycinków z gazet, a także przeczytać informacje o tym, jak papież wspierał "Solidarność" i walkę z komunistycznym ustrojem w Polsce. Szef związku Piotr Duda stwierdził, że ekspozycja ma charakter edukacyjny.

– Ta wystawa jest pokazaniem tego, co Ojciec Święty przez te wszystkie lata zrobił dla Polski, "Solidarności" i wolnej demokratycznej Europy. Po raz pierwszy była ona pokazywana publiczności w 40. rocznicę pielgrzymki Ojca Świętego do Polski. Nie pozwolimy na szarganie dobrego imienia Jana Pawła II. To dla nas, związkowców z "Solidarności", fundament – mówił Duda podczas otwarcia wystawy.

Akt wandalizmu został już zgłoszony policji. Zabezpieczono fragment monitoringu, na którym widać zajście. Zniszczeń dokonało siedem młodych osób, byli to mężczyźni i kobiety. Na nagraniu widać, jak przechodząc obok wystawy, grupa ludzi zaczęła uderzać w plansze.

Kolejny atak na papieża

To kolejny w ostatnich dniach akt wandalizmu wymierzony w obiekt poświęcony Janowi Pawłowi II. Na początku kwietnia wandale oblali farbą pomnik papieża w Stalowej Woli. Wizerunek Ojca Świętego zniszczono także w Łodzi – sprawca pomalował twarz i ręce posągu Jana Pawła II.

Powodem ataków na pamięć polskiego papieża są tezy stawiane w reportażu "Franciszkańska 3". Autorzy materiału wyemitowanego w stacji TVN24 usiłują przekonywać, że kardynał Karol Wojtyła w latach 1964–1978 tuszował przypadki pedofilii podległych mu księży. Podobne tezy postawił w swojej książce holenderski dziennikarz Ekke Overbeek.

