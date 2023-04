Kard. Dziwisz laureatem prestiżowej nagrody

Nagroda jest przyznawana przez włoskie Stowarzyszenie „Aglaia” oraz U.N.C.I. Metropolita krakowski senior odebrał wyróżnienie w bazylice Mariackiej z rąk Gianniego Bordina.

Marcello Bedeschi, przyjaciel papieża Polaka i współtwórca Światowych Dni Młodzieży, przekazał kard. Dziwiszowi wyróżnienie przyznane przez Stowarzyszenie „Karol 100”, które powstało w roku 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły. – Zarówno to wyróżnienie, jak i nagroda, która za kilka chwil będzie wręczona, to gesty uznania i wdzięczności kard. Stanisławowi Dziwiszowiza wzmacnianie więzi pomiędzy Polakami i Włochami – wyjaśniał Bedeschi.

Nagroda im. Jana Pawła II

W imieniu Stowarzyszenia „Aglaia” i U.N.C.I. Międzynarodową Nagrodę im. Jana Pawła II wręczył Gianni Bordin. Nagrodę od 2005 r. otrzymują przedstawiciele Kościoła, świata polityki, nauki czy kultury, którzy zasłużyli się działaniami, mającymi na celu ochronę i świadczenie o świętości życia Jana Pawła II. Jak mówił prezes stowarzyszenia, kapituła po wnikliwej analizie historycznej z głęboką radością przyznała nagrodę kard. Stanisławowi Dziwiszowi.

– Ks. Stanisław poświęcił całe swoje życie służbie papieżowi, aż do momentu powołania go do nieba. To przykład oddania, wierności i poświęcenia. Tą nagrodą, chcemy pokazać waszej eminencji przywiązanie i wdzięczność Włochów – podkreślał Gianni Bordin w laudacji.

Metropolita krakowski senior wyraził wdzięczność stowarzyszeniu i Włochom, które stały się drugą ojczyzną zarówno dla Jana Pawła II, jak i dla niego samego. – Ta nagroda to znak bliskości Italii ze mną. Ja też jestem niezwykle wdzięczny wszystkim Włochom za wszystko to, co zrobili dla Ojca Świętego. Na początku mówiliście o nim „papież Polak”, ale bardzo szybko stał się „waszym papieżem”. Tam samo wyglądało to ze strony Jana Pawła II. Włochy stały się jego prawdziwą drugą ojczyzną. Stał się jednym z was i o tym także świadczy ta nagroda – mówił kardynał po otrzymaniu wyróżnienia. Wspominał również pierwszą pielgrzymkę do Polski, która sprawiła, że „żelazna kurtyna” drgnęła i rozpoczęła się wspólna droga Europy do wolności.

– Wyrażam wdzięczność za tę nagrodę także w imieniu Jana Pawła II. Dziękuję stowarzyszeniu za troskę o to, aby jego dziedzictwo pozostawało żywe. Nie tylko teraz, ale przede wszystkim w przyszłości. Kiedy Ojciec Święty otrzymywał jakieś wyróżnienie, zawsze powtarzał „nie jestem godzien”. Ja dzisiaj za jego przykładem chcę powiedzieć: nie jestem godzien, ale z całego serca dziękuję wam wszystkim – podkreślił laureat.

Uroczystość zakończyła modlitwa do św. Jana Pawła II i pasterskie błogosławieństwo kardynała. W wydarzeniu w bazylice Mariackiej wziął udział abp Renato Boccardo, biskup diecezji Spoleto i Nursji.

Kard. Stanisław Dziwisz jest jednym z 12 osób wyróżnionych w 18. edycji Międzynarodowej Nagrody Jana Pawła II. W tym gronie znalazł się także m.in. kard. Stanisław Ryłko. Nagroda przyznawana jest od 2005 r. osobom, które poprzez swoją działalność bronią dziedzictwa papieża Polaka i świadczą o świętości jego życia.

