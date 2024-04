Badanie: Większość dzieci wyrasta ze skłonności transpłciowych

W trwającym 15 lat badaniu, które przeprowadzili naukowcy z holenderskiego uniwersytetu w Groningen, monitorowano wskaźniki niezadowolenia ze względu na płeć u 2772 uczestników badania w wieku od 11 do 26 lat.

Wyniki badania

Na wczesnych etapach badania 11 proc. uczestników twierdziło, że woleliby urodzić się jako płeć przeciwna. W miarę starzenia się liczba ta stale malała, by w końcu osiągnąć wartość ok. 4 proc. Podczas ostatniego pomiaru, czyli zwykle w wieku 26 lat, tylko tylu uczestników badania żałowało, że nie urodzili się jako płeć przeciwna.

Ogółem 78 proc. badanych nie zgłaszało niezadowolenia z faktu posiadania płci męskiej albo żeńskiej.

Badanie wykazało również, że uczestnicy, których niezadowolenie z płci zmieniało się w czasie – wzrastało lub malało – częściej zgłaszali niższe poczucie własnej wartości oraz mieli więcej problemów behawioralnych i emocjonalnych. Zauważono również, że uczestnicy o nieheteroseksualnej orientacji seksualnej częściej zgłaszali zmienny poziom niezadowolenia ze swojej płci w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości.

"Niezadowolenie z płci, chociaż jest stosunkowo powszechne we wczesnym okresie dojrzewania, ogólnie rzecz biorąc, zmniejsza się wraz z wiekiem i wydaje się być powiązane z gorszą samooceną i zdrowiem psychicznym w trakcie rozwoju” – wyjaśnili naukowcy w streszczeniu raportu.

Naturalny proces

Mary Rice Hasson, dyrektorka projektu Person and Identity Project w Centrum Etyki i Polityki Publicznej, powiedziała Katolickiej Agencji Informacyjnej, że badanie potwierdza to, co "większość rodziców wie intuicyjnie”.

– Dziecko, które odczuwa niezadowolenie z powodu swojego rozwijającego się ciała lub perspektywy przemiany w kobietę lub mężczyznę, najprawdopodobniej wyrośnie z tych uczuć bez interwencji – stwierdziła Hasson. – Dojrzewanie to nie choroba – to naturalny proces wzrostu. Czasami jest to niewygodne, ale – jak pokazuje badanie – dyskomfort z czasem mija – dodała.

