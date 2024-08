Cennik komunalny na cmentarzach wyznaniowych? Koalicja rządząca popiera pomysł Hołowni

Pomysł lidera Polski 2050 ma poparcie całej koalicji rządzącej. Chodzi o wprowadzenie cenników komunalnych na cmentarzach wyznaniowych, w tych miejscowościach, gdzie cmentarz wyznaniowy jest jedynym cmentarzem. Jak zaznaczył Szymon Hołownia, jego partia proponowała ten pomysł już cztery lata temu. Teraz propozycja ma szansę przyjęcia.

Hołownia: Zacznijmy gdzieś tę podróż rozdziału Kościoła od państwa

– Padł pomysł powrotu do rzeczy, którą myśmy postulowali – cenniki na cmentarzach. To jest coś, co do czego wszyscy w koalicji się zgadzamy – żeby cennik komunalny ustalony przez samorząd obowiązywał wszędzie tam, gdzie jedynym cmentarzem jest cmentarz wyznaniowy. Żeby nie było znaczenia, czy wierzący, czy niewierzący mógł zostać godnie pochowany – nie za nie wiadomo jaką stawkę. Tu mamy pełną zgodę między sobą: zróbmy to – mówił w poniedziałek marszałej Sejmu Szymon Hołownia.

Lider Polski 2050 namawiał by zrobić to "natychmiast" na drodze rozporządzenia lub ustawy. – Zacznijmy gdzieś tę podróż rozdziału Kościoła od państwa, spokojnego, z poszanowaniem, bez wojny religijnej, ale konsekwentnie prowadzonego – namawiał marszałek.

Wchodzą nowe przepisy

Na pytanie o "wojnę z Kościołem" Szymon Hołownia odpowiedział, że "nie boi się biskupów". – Będzie spór, będzie rozmowa, bardzo dobrze; znajdźmy dobre rozwiązanie – mówił odnosząc się do rozporządzenia dot. lekcji religii w szkołach, które wchodzi 1 września 2024 roku. Według nowych przepisów szkoły będą mogły łączyć w grupę dzieci z klas, w których na naukę religii zgłosiło się siedmioro lub więcej uczniów, z dziećmi z klas, w których na naukę religii zgłosiło się mniej niż siedem osób.

